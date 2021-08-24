الامارات | الأردن: أهل عمّان يشاهدون أفلاماً واعدة من سياراتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: أهل عمّان يشاهدون أفلاماً واعدة من سياراتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق، أمس، مهرجان عمّان السينمائي الدولي في نسخته الثانية في العاصمة الأردنية، بمشاركة 51 فيلماً من 26 دولة.

يركز المهرجان على أعمال المخرجين الذين يخوضون تجربة الإخراج للمرة الأولى، بهدف تسليط الضوء على المواهب الشابة في المنطقة.

ورحبت مديرة المهرجان، ندى دوماني، بالمشاركين. وقالت «يشرفنا حضور ما يزيد عن 65 ضيفاً من الخارج من مخرجي الأفلام، من مهنيين، وخبراء سينمائيين».

ويستمر المهرجان حتى 31 الجاري، ويتضمن محاضرات يلقيها خبراء الصناعة والفن وحلقات نقاشية، وغيرها من الأنشطة لدعم وتشجيع صناع الأفلام الطامحين.

ويُقام المهرجان برعاية الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ويقدم عروضاً في مواقع عدة، بأنحاء المملكة بينها مسرح مخصص للحضور بالسيارات، وهي فكرة لاقت قبولاً واستحساناً في العام الماضي عندما أقيم المهرجان في الهواء الطلق بسبب قيود جائحة «كوفيد-19».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news