إطلالات اليوم: سمية الخشاب أنيقة.. ومي عمر متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان متعدد الإلوان، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

درة:

ارتدت الفنانة درة فستان طويل كت باللون الأصفر، متعدد الأدوار، ويتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر بلون القماش، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سمية الخشاب:

تألقت الفنانة سمية الخشاب بجامبسوت باللوني الأسود والبني بنقشة التايجر، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

صبا مبارك:

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان باللون الأوف وايت، ونسقت معه إسكارف بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

حنان مطاوع:

كما ارتدت الفنانة حنان مطاوع فستانا باللون الأصفر، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

سهر الصايغ:

وطلت الفنانة سهر الصايغ جامبسوت باللون المينت جرين، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي:

وظهرت الفنانة هدى الأتربي بجامبسوت باللوني الأصفر والأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.