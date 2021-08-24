نصائح وتحذيرات.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من دلتا بلس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

دفع الإعلان عن رصد حالات مصابة بسلالة المتحور دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية، الكثيرين إلى التساؤل حول سبل الحماية والوقاية من تلك السلالة التي انتشرت مؤخرًا في جميع أنحاء العالم، وتكمن خطورتها في سرعة انتشارها.

ويستعرض "الخليج 365" الطرق التي يستطيع من خلالها كل شخص حماية نفسه وأسرته من المتغير الجديد، وفقا لموقع timesofindia

- معلومات عن فيروس دلتا بلس

يعتبر متحور دلتا بلس هو الأسرع في الانتشار بين الفيروسات، كما أن الفئات الأكثر عرضه للإصابة به هم الأصغر سنا والأطفال، بجانب أن فيروس دلتا بلس يستخدم آليات معينة للاختباء في النظام المناعي للشخص إلى جانب دخوله جسم الإنسان بطرق سهلة.

- كيف يعمل فيروس دلتا بلس في جسد الإنسان؟

بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة دلتا بلس تصيب عددًا كبيرًا من الخلايا، وأن الشخص المصاب بها قد ينقل الفيروس إلى عدد أكبر من الأشخاص وبشكل أسرع مما يحدث عند الإصابة بالنسخ السابقة.

وذكرت أن التصدي لسلالة دلتا بلس يتطلب الالتزام بالتلقيح ونظام ارتداء الكمامات، ويجب بذل قصارى الجهود خلال وقت قصير، وإلا سنواجه إغلاقًا عامًا، موضحة أن تعتبر دلتا بلس نسخة من سلالة دلتا المستجدة لكورونا وتم اكتشافها لأول مرة في الهند.

- أعراض فيروس دلتا بلس

بحسب الدراسات التي أجراها العديد من الجامعات الأوروبية؛ فإن هناك أعراض لمتحور دلتا بلس تظهر على المصابين، والتي تتمثل فيما يلي:

-الصداع

-الالتهاب الحلقي

-سيلان الأنف

-الحمى

-السعال المستمر

كما أن الدراسات أظهرت أن الأعراض مثل فقدان حاسة الشم أو ضيق التنفس هي أقل بكثير في قائمة الأعراض مما كانت عليه قبل عام، مشيرة إلى أن الصورة السريرية لفيروس كورونا تتغير بشكل مطرد.

-الوقاية من متحور دلتا بلس

هناك عدة طرق عند اتباعها ستقي نفسك من الإصابة بمتحور دلتا بلس بحسب ما أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهي:

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

- تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

- عدم الاختلاط بمرضى فيروس كورونا.

- التعرض لأشعة الشمس يوميًا، لإمداد الجسم بفيتامين د، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

- أعراض متغير دلتا التي يجب الانتباه لها عند الأطفال.

قد تنتقل أعراض كورونا من عدوى خفيفة إلى معتدلة، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض خطيرة.

وتكون أعراض متغير دلتا مختلفة قليلاً، في حين أن السعال وفقدان الرائحة أقل شيوعًا مع متغير دلتا، فإن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في حالات متغير دلتا.

بصرف النظر عن ذلك، بالنسبة للأطفال، ظلت الزيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال (MIS-C)، مصدر قلق للآباء في جميع أنحاء العالم، قد تشمل الأعراض:

- صداعًا

- ألم المفاصل.

- قيئًا وغثيانًا.

- وجع بطن.

- ألم صدر.

- إعياء.

-كيف تحافظ على أطفالك من متغير دلتا؟

نظرًا لأن بعض الدول فقط وافقت على تطعيم الأطفال، فإن البعض لم يحصل بعد على التفويض، ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لحماية أطفالك من متغير دلتا هي اتباع السلوك المناسب لكوفيد.

إن ارتداء القناع، وممارسة النظافة الصحيحة لليدين، والبقاء في المنزل، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أمر في غاية الأهمية.

خلال هذه الأوقات الحرجة، من المهم أيضًا التأكد من أنك تعتني بصحة طفلك العقلية.