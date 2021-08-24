بعد تصدرها التريند.. ما تأثير "الصبارة الراقصة" على الطفل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصدرت لعبة جديدة تسمى بـ"الصبارة الراقصة" التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول الرواد فيديوهات للعبة، وهي تتمايل حينما يخاطبها أحد، وتردد حديثه.

ووسط تحذيرات من استخدامها للأطفال، تذكر الدكتورة بسمه سليم أخصائي علم النفس وتعديل السلوك والتخاطب، تأثير اللعبة على الأطفال.

- الألعاب الإلكترونية مثل الصبارة الراقصة، تتسبب في إصابة الطفل بالعزلة الاجتماعية.

- تعرض الطفل للإنطواء الإجتماعي.

- عدم القدرة على التواصل الاجتماعي بينه وبين أفراد أسرته بشكل خاص، وبينه وبين الأشخاص الآخرين بشكل عام.

- الصبارة تردد الحديث، نتيجة لذلك يبدأ الطفل في تكرار الكلام والحديث، ما يتسبب في إحتمالية إصابة الطفل بالإيكولاليا.

- التأثير على النمو اللغوي للطفل.

- التأثير على النمو العقلي.

- لا يستطيع الطفل الإبداع ولا إستخدام مهاراته الحركية.

- تتسبب في إصابة الطفل بشكل من أشكال التوحد بأعراضه

- يفضل عدم شرائها للطفل قبل عمر ١٠ سنوات.