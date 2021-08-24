فتاة أمريكية تغرم بنحلة: بتأكلها وتفسحها وتنيمها على سريرها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن كغيرها من الفتيات اللاتى يقعن فى غرام «العرائس والدمى»، أوتربية الحيوانات الأليفة «القطط أو الكلاب أو الطيور»، لتقع المراهقة لاسي شينلينجلاو، من ولاية أوهايو، 13 عام، في حب الحشرات وبخاصة النحل، حتى أقدمت على تربية «نحلة طنانة»، وجعلتها صديقتها المفضلة رغم إصدارها صوتًا وأزيزًا مزعجًا، الأمر الذي أثار فضول المحيطين بها، إذ انعزلت عن الأصدقاء واقتصرت على النحلة التي أطلقت عليها اسم «بيتى».

صداقة غريبة تجمع لاسى بالنحلة «بيتي»

العلاقة الغريبة التي جمعت بين «لاسي» ونحلتها الطنانة بدأت منذ أن وقعت عيناها عليها وهي ملقاة على جانب الطريق، حينما كانت تمشي مع كلبها المفضل، ليكن الأمر دون تفكير أن تأخذها لمنزلها حتى ترعاها، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

غلبت عاطفة المراهقة عليها فلم تستطع تحمل رؤية النحلة التي أطلقت عليها اسم «بيتي» مصابة فقط إذ حاولت التقاطها من على الأرض ووضعها على الزهور ليكن الأمر مفاجئ بالنسبة إليها إذ رفضت النحلة الأمر وهمت بالزحف فوقها، ومن ذلك الحين وقعت في غرامها وقررت اصطحابها لمنزلها حتى تعيش برفقتها.

لاسى تشارك النحلة بيتى تفاصيل حياتها

لم تكتف الفتاة باصطحاب النحلة الطنانة إلى منزلها بل تطور الأمر لتنام بجوارها وتلحق بها في أي مكان تتواجد به داخل وخارج المنزل، ويتشاركان الوجبات الخفيفة والأطعمة، وتطعمها السكر والعسل ومربى الفراولة، وتأخذها للحدائق والمتنزهات حتى تتغذى على رحيق الزهور.

حينما تخلد الفتاة إلى النوم تجدها تضع النحلة «بيتي» في وعاء صغير بجانب سريرها، وفي النهار تتواجد على كتفها تلازمها طيلة الوقت، حيث قالت الفتاة عن رفيقتها: «إنها رقيقة جدًا وأنا أحب صداقتنا»، وهو الأمر الذي أثار فضول أسرتها «والدها ووالدتها وشقيقها ذات الـ9 أعوام وشقيقتها التي تصغرها بـ8 أعوام».