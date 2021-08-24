«لذيذة وغير مكلفة».. طريقة تحضير كبسة الدجاج على الطريقة المصرية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكبسة أكلة من المطعم السعودي في الأساس، لكنها تتميز في مصر بنكهتها الخاصة، المأخوذة من المملكة العربية السعودية، وفيما يلي طريقة عمل كبسة الدجاج على الطريقة المصرية، وتفاصيل طهى الأزر، وتتبيل الدجاج، وعمل الصلصلة الخاصة بـالكبسة.

مقادير الكبسة بالدجاج

لتتبيل الدجاج

دجاجة متوسطة الحجم.

علبة زبادي.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مبشور.

معلقة كبيرة بهارات دجاج.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة بابريكا.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

نصف معلقة صغيرة كمون.

معلقة كبيرة خل.

نصف معلقة صغيرة كركم.

لعمل الأرز

3 أكواب أرز بسمتي.

ثمرة بصل صغيرة مفرومة.

ثمرة جزر متوسطة مبشورة.

زيت.

عود قرفة.

3 فصوص حبهان.

معلقة كبيرة كركم.

نص معلقة صغيرة كارى.

مكعب مرقة أو شوربة دجاج.

ملح.

نصف معلقة صغيرة كمون.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

لعمل صوص الكبسة

ثمرة طماطم كبيرة.

2 فص ثوم.

فلفل حار أخضر.

ملح.

كمون.

طريقة تحضير كبسة الدجاج

- يغسل الدجاج ويقطع 8 قطع، وتترك لتصفى.

- يبشر البصل والثوم ويخلط مع الزبادي، مع الملح والكمون والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والبابريكا والكركم ومعلقة الخل مع التقليب وتوضع الخلطة علي الفراخ وتترك في التتبيلة لمدة ساعتين.

- يرص الدجاج في الصينية وتوضع التتبيلة على الدجاج وتغطي الصينية بالفويل ويدخل الفرن علي درجة حرارة 200 لمدة ساعة.

- يغسل الأرز جيدا ثم ينقع في ماء دافئ، ساعة قبل الطبخ ويوضع في الماء نصف معلقة ملح.

- يسخن الزيت في وعاء عميق، ثم توضع البصلة المفرومة وتشوح ثم الحبهان وعود القرفة والكركم والكارى والفلفل الأسود والكمون ومكعب المرقة والجزرة المبشورة مع التقليب جبدا، ويشوح مع البصلة.

- يصفى الأزر ويوضع في الحلة، ويقلب حتى يغلف كله بالزيت، ثم يضاف الماء والشوربة والملح.

- بعدما يتشرب الأرز تخفض النار حتى يستوي تماما.

- عندما يستوي الدجاج يزال الفويل، ثم تشغل الشواية حتى تحمر.

- عند نضوج الأرز يرص في صينية التقديم وعليه الدجاج، وتقدم الكبسة مع الصوص الأحمر.