طريقة التخلص من حب الشباب.. بشكل سريع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعانى بعض الفتيات من ظهور حب الشباب بشكل مفاجىء في أماكن متفرقة بالجسم، فيما توجد عدة طرق تساعد على التخلص من حب الشباب ومنها وفق ما ذكرها موقع «Web Md».

طريقة التخلص من حب الشباب

المواظبة على العلاج الدوائي

- يتطلب في بعض الأحيان الاستمرار على علاج لحب الشباب فترات طويلة فى الأماكن التي يحتمل ظهور البثور فيها.

- غسل وتنظيف البشرة

- غسل وتنظيف البشرة بواسطة مستحضر تنظيف خفيف، كما يجب الامتناع عن لمس وحك المناطق المصابة حتى لا تنقل العدوى إلى باقى أماكن الجسم.

- غسل المناطق المعرضة للإصابة.

- الحرص على غسل المناطق المعرضة للإصابة مرتين يوميا.

- استعمال أدوية مضادة لحب الشباب.

- تحتاج بعض حبوب الوجه إلى استخدام مضادات لحب الشباب.

- إزالة مساحيق المكياج قبل النوم.

حيث تعمل بعض المساحيق على ظهور البثور في الوجه لذلك يجب الحرص على إزالتها باستمرار من الوجه قبل النوم.

الأدوية

في حالة عدم استقبال الوجه للكريمات يتم استشارة الطبيب لاستخدام الأدوية، حيث تعمل على تحفيز تجدد الخلايا التي تعمل على اخفاء حب الشباب والقضاء على الجراثيم الموجودة على سطح الجلد.

أعراض ظهور حب الشباب

يظهر حب الشباب على الوجه نتيجة عدم استخدام طريقة فعالة للتخلص منها، ومن أعراض ظهوره:

- الرؤوس البيضاء أو السوداء

- تظهر هذه الرؤوس عند انسداد المسام المحتوية على بصيلات الشعر من جراء إفرازات دهنية، أو خلايا جلد ميتة أو جراثيم.

- البثور ذات الرؤوس السوداء.

- ظهور البثور ذات الرؤوس السوداء على سطح الجلد تعد مؤشرا للالتهاب في بصيلات الشعر.

- تورمات.

- تظهر على شكر تورمات حمراء اللون مؤلمة.

- كيسات.

تتكون تحت سطح الجلد، وهذا النوع من الحبوب يترك ندبات على الجلد.