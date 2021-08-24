طريقة عمل الطحال «زى المسمط» فى البيت و على قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الطحال أحد أكثر الأنواع المفضلة لدى عدد كبير من محبى الأكلات الشعبية نظرًا لمذاقه الطيب والشهي والذى تتفنن ربات البيوت طريقة عمله بأشكال مختلفة مثل «المقلي والمشوي»، وتحرص السيدات على إعداده في المنزل لضمان نظافته بعيدًا عن الأماكن مجهولة المصدر التي تبيعه.

ويُقدم هُن طريقة عمل الطحال، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال السطور التالية.

مقادير عمل الطحال

طحال

بصل

جزر

كرفس

كرات

ثوم

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

مرقة

زعتر

جوزة الطيب

كمون

بطاطس

مشروم

جنزبيل

طريقة عمل الطحال

- يفرم الثوم مع البصل والكرفس والكرات والجنزبيل تماما.

- يشوح الخليط في زيت على النار ثم يضاف ملح وفلفل وكمون وجوزة الطيب ومكعب المرقة.

- يفرم المشروم أيضًا ويضاف إلى الحشو مع الجزر والبطاطس المبشورة والزعتر.

- يفتح الطحال ويحشى بالخليط باستخدام كيس حلواني ثم يربط بدوبارة.

- يسلق الطحال في ماء مغلي على النار مع الثوم والبصل والكرفس والكرات والجنزبيل ومرقة ثم يقطع ويقدم مع بطاطس محمرة.

الطحال المحشى

مقادير عمل الطحال المحشي

لحمة مفرومة

بصل مبشور

طماطم مبشورة

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

زيت

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل الطحال المحشي

- ضعي الطاسة على النار وبها قليل من الزيت وضعي فيها البصل المبشور.

- ضيفي الملح والفلفل ثم ضيفي اللحمة المفرومة وقلبيهم.

- ضيفي الطماطم المبشورة وقلبيهم ثم ارفعيه عن النار.

- ضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة وقلبيهم ثم ضيفي قليل من الأرز.

- افتحي الطحال بالمقص من الداخل واحشيه بالخلطة.

- ضعي في حلة ماء على النار وغطيها واتركيها تغلي ثم ضيفي الحبهان وعود من القرفة والبصل.

- ضعي الطحال المحشي في الحلة وغطيها واتركيها إلى أن ينضج الطحال.

- ضعي في طاسة على النار قليل من الزيت والملح، وعندما ينضج الطحال ضعيه في الطاسة للتحمير وقلبيه عند الحاجة ثم قدميه.