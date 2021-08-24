3 «أطعمة ومشروبات» تقلل تكوين حصوات المرارة.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

«ترسبات صلبة في السائل الهضمي تتحد مع الكوليسترول أو المواد الأخرى المكوّنة لعصارة المرارة»، لتنتج عنها «حصوات المرارة»، التى قد يتعرض لها عدد كبير من المواطنين بشكل مفاجىء، ويمكن أن يساعد التحكم في الوزن في منع تكون تلك الحصوات، عن طريق اتباع نظام غذائي قائم على تناول بعض أنواع الأغذية، وفقا لما ذكر موقع «health line».

وأشار خبير التغذية إيان ماربر، إلى أن بعض الأطعمة تقلل تكوين حصوات المرارة ومنها:

- الفواكه والخضروات والدهون الصحية:

مثل زيت السمك وزيت الزيتون، التي تساعد المرارة على الانقباض وتفريغها بشكل منتظم.

الشوفان

أوضحت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل أن تناول حصة واحدة من الشوفان، أي ما يعادل نصف كوب لا يحتوى على سكر مضاف ولا دهون مشبعة يعمل على تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة لعدم احتوائه على الكوليسترول أو الدهون المتحولة.

القهوة

أظهرت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية، أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يعمل على تقليل تكون حصوات المرارة، حيث تعمل القهوة على تحفيز الانقباضات وتخفض نسبة الكوليسترول في الصفراء.

أعراض الإصابة بحصوات المرارة

ومن الأعراض التي تظهر على مريض حصوات المرارة كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

ألمًا مفاجئًا في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

ألمًا في منتصف البطن.

ألمًا بين لوحي الكتف.

ألما في الكتف الأيمن.

الغثيان أو القىء.

أسباب الإصابة بحصوات المرارة

إذا كان الكبد يفرز كمية من الكوليسترول أكبر مما قد تذيبه العصارة الصفراء، فيما تحتوى العصارة الصفراء على الكثير من البيليروبين وهى عبارة عن مادة كيميائية تنتج عندما يقوم الجسم بتكسير خلايا الدم الحمراء، ويساهم ارتفاع هذه المادة على تكوين حصوات المرارة.