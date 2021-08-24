منى زكى: والدى مات بين إيديا وهو مبتسم واتشاهد وقعد يوصينى «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة منى زكي، «التريند»، ومحركات البحث على «جوجل» بعد حلقتها مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، والتي تحدثت خلالها عن حياتها الفنية والشخصية، والتي ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة أبهرت عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، «بروحها وطفولتها».

وعلى الرغم من تقديم الفنانة منى زكي العيديد من أدوار الكوميدي فى العمال السينمائية والدراما التليفزيونية، إلا أنها على الجانب الشخصي عانت الكثير من المواقف الحزينة التي أثرت على حياتها وجعلتها تعيش حالة «صدمة وحزن واكتئاب»، كان من بينها فقدان الأب «السند والداعم».

وعن كواليس علاقتها بوالدتها وقصة وفاته، قالت زكى خلال استضافتها في برنامج «ABtalks»:«والدي كان بيدلعني وكنت مرفهة في طفولتي جدًا، لكن لما كبرت بقيت مسؤولة، وكنت بلعب مع إخواتي الصبيان مصارعة وبحاول أثبت نفسي قدامهم وعلمني حاجات كتير في حياتي».

كانت منى زكي قريبة من والدها بشكل كبير فكان الصديق والداعم الأول في حياتها، وبفقدانه فقدت الاستقرار وأصبح الخوف يلازمها طوال الوقت:«بخاف من حاجات كتير أوي ومليش دخل بيها، بخاف من المرض مش ليا أنا أكتر من الناس اللي حواليا، وفقدان الناس اللي بحبهم أوي، كل مدى بيتربى خوف جوايا، والدي اتوفى على ايدي، ومكنش فيه حاجة وكان سليم».

كواليس وفاة والد منى زكي

وعن كواليس الساعات الأخيرة قبل وفاته، قالت:«والدي قدم استقالته وعاش لبنتي وصمم نعيش معاه في البيت علشان ياخد باله منها، وكان بيتخانق معايا بسببها، كان بيدخل البيت عندنا لما نقلنا والفجر يعملها فطار ويوديها الحضانة ويرجعها وياخدها النادي، ويوم وفاته كان رجع بنتي من الحضانة ودخلها أوضتها وقعد على الكرسي وقالي اعمليلي ليمون».

منى زكي: والدي كان راجل عظيم

لتدخل الفنانة في نوبة بكاء بمجرد الحديث عن تفاصيل وفاة والدها:«أصعب موقف في حياتي موقف وفاة والدي، بخاف من الموت المفاجئ، أبويا كان راجل عظيم أوي، يمكن المؤثر إن هو أكتر واحد أنا حسيت إنه حبني وراح بسرعة قبل ما أكبر وأنضج وأبينله حبي، مات موته مفاجأة بس حلوة، اتشاهد وكان مبتسم وقعد يوصيني على حاجات».