الامارات | نقل أشهر مراسل حربي في مصر إلى العناية المركزة

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أشهر مراسل حربي في مصر إلى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقل الإعلامي المصري المخضرم حمدي الكنيسي إلى غرفة العناية المركزة، بمستشفى المعادي العسكري، حسب تصريح مصدر مقرب من أسرة الإعلامي الكبير لجريدة الوطن، اليوم الثلاثاء.

وتعرّض الإعلامي، الذي عرف بأنه من أبرز الأصوات التي غطت حرب أكتوبر ونقلت بطولاتها من الساحة، لوعكة صحية مؤخراً، ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بتوجيه الرعاية اللازمة لحمدي الكنيسي (من مواليد 1941) الذي شغل العديد من المناصب، ومن بينها رئاسة الإذاعة المصرية.

واشتهر الإعلامي حمدي الكنيسي ببرامج كثيرة، منذ التحاقه بالإذاعة في البداية كقارئ نشرة، ليصير واحداً من أبرز الأصوات التي تربت عليها العديد من الأجيال في مصر.

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