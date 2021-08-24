الامارات | أحدث صيحات التجميل.. أقنعة تتسلح بالضوء

شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صيحات التجميل.. أقنعة تتسلح بالضوء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال أن أقنعة LED تمثل أحدث صيحات عالم التجميل حالياً؛ إذ إنها تتسلح بالضوء لمحاربة مشاكل البشرة مثل الشحوب والبثور والتجاعيد.

وأوضحت المجلة أن أقنعة LED ذات الضوء الأحمر تعمل على مواجهة الالتهابات وتحفيز عملية تجدد الخلايا، ومن ثم فهي تحارب التجاعيد لتمنح البشرة مظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية.

وتعمل الأقنعة ذات الضوء الأزرق على قتل البكتيريا، وبالتالي فهي تحارب البثور، كما أنها تعمل على تنظيف البشرة وضبط الإفرازات الدهنية.

وتعمل هذه الأقنعة ذات الضوء الأصفر على إعادة الحيوية للبشرة لتمنحها مظهرا مشرقا ومتوهجا. أما أقنعة LED ذات الأشعة تحت الحمراء فتعمل على تعزيز عملية تجدد الخلايا ومحاربة الشيخوخة، كما أنها تحفز عملية إنتاج الكولاجين وتسرع وتيرة عملية الشفاء الطبيعية للبشرة.

وأشارت مجلة «Elle» إلى أن الأقنعة لا تستخدم الأشعة فوق البنفسجية، ومن ثم لا يوجد خطر الإصابة بحروق، مؤكدة أنها تناسب كل أنواع البشرة، إلا أنها غير مناسبة للمرأة، التي تعاني من الصرع أو الصداع النصفي أو أمراض العيون.

ويراعى قراءة تعليمات الجهة الصانعة لقناع LED جيداً قبل الاستعمال.

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