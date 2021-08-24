بعد ظهور إصابات في مصر.. فعالية اللقاحات المتوفرة ضد متحور دلتا بلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الخوف والقلق سادت الشارع المصري منذ أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس سريعة الانتشار في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

ومنذ إعلان الصحة عن ظهور دلتا بلس، تزايدت الأسئلة حول فعالية اللقاحات المتداولة في مصر ضد تلك الطفرة، حيث يوجد خمس أنواع من لقاحات كورونا في مصر وهي على النحو التالي: سينوفارم، أسترازنيكا، سبوتنيك v، أسترازنيكا AZD 1222، وفاك Corona-Vac، ولقاح جونسون آند جونسون، المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

-الصحة تؤكد فعالية اللقاحات ضد المتغيرات الجديدة

وأكدت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن جميع اللقاحات الموجودة التي توفرها مصر في مجملها تحمل مستوى أمان متشابه وكذلك بالنسبة إلى الفعالية الخاصة بها، حيث تقلل جميعها من أعراض الفيروس ونسبة الوفيات.

تابعت عاصم، خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة CBC، أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتعاقد مع جميع لقاحات كورونا وأخرهم لقاح جونسون، مشددةً على أنه لقاح آمن وفعال ومن جرعة واحدة وتقنيته مثل اللقاح الروسي ولقاح أكسفورد.

-أهمية لقاحات كوفيد وسط ظهور المتغيرات

حتى الآن، اللقاحات هي أملنا وسلاحنا الوحيد ضد فيروس SARs-COV-2 ومتغيراته، من المعروف أن أحد أكثر المتغيرات فتكًا وعدوى لـ كوفيد-19، وهو نوع دلتا، الذي تسبب في إحداث الفوضى في العالم، وفقًا لموقع timesofindia.

ونظرًا للوضع الحالي، تزداد أهمية مشاركة الأشخاص في حملات التطعيم ومحاولة الحصول على مستوى معين على الأقل من الحماية ضد الفيروس.

-ما مدى فعالية اللقاحات ضد متغيرات كوفيد الجديدة؟

عندما تمت تجربة اللقاحات ودراستها إكلينيكيًا، تم تطويرها وفقًا لسلالة كوفيد الأصلية، أي متغير ألفا.

لذلك، فإن متغير دلتا والمتغيرات الجديدة الناشئة لديها القدرة على تجاوز الأجسام المضادة التي تطلقها اللقاحات، وفقًا للخبراء، أثار العلماء أيضًا مخاوف من أن المتغيرات الأحدث تحتوي على خصائص تساعدهم على الهروب من المناعة وتساعدهم في تفادي الحماية التي يحركها اللقاح أيضًا.

ومع ذلك، ادعت الدراسات أن بعض لقاحات كوفيد يمكن أن تثبت فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة بما في ذلك متغير دلتا، فيما يلي قائمة بلقاحات كوفيد الفعالة والتي يتم توفرها في مصر:

-لقاح سبوتنيك " Sputnik V"

يحمي الأفراد من جميع متغيرات كوفيد المعروفة، ووفقا لرئيس مركز جاماليا الروسي، الكسندر جينتسبرج، فإن لقاح Sputnik V الروسي الصنع، فعال ضد جميع متغيرات كوفيد المعروفة.

ويضيف جينتسبرج: "تحمي الأجسام المضادة التي تم تطويرها بعد التطعيم بلقاح Sputnik V من جميع متغيرات كوفيد المعروفة اليوم، بدءًا من البديل البريطاني إلى ما يسمى متغير دلتا، والذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند".

-أسترازنيكا وجونسون آند جونسون

كشف باحثون بريطانيون أن لقاح أسترازنيكا فعال بنسبة 60 في المائة ضد سلالة دلتا و66 في المائة ضد سلالة ألفا، شريطة أخذ جرعتين من اللقاح، فجرعة وحيدة تكون له "فعالية ضعيفة أو منعدمة" ضد سلالة دلتا، غير أن أسترازنيكا يمنع تطوير الأعراض شديدة العدوى بنسبة تصل إلى 92%.

أما الشركة المنتجة للقاح جونسون آند جونسون أعلنت انها أنتجت "مضادًا قويًا وطويل الأمد ضد سلالة دلتا سريعة الانتشار"، لكنها لم تذكر نسبة الحماية التي يوفرها، غير أن اللقاح يمنع تطور الأعراض الوخيمة بنسبة 85 في المائة.