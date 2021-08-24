طريقة رائعة لإعادة تسخين الطعام في الميكروويف.. ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فرن الميكروويف هو أفضل صديق للرجل الكسول، من الطهي إلى الخبز، يمكن لهذا الجهاز الرائع القيام بكل ذلك في بضع دقائق فقط.

ولكن عندما يتعلق الأمر بتسخين الطعام البارد أو إعادة تسخينه، فإن النتائج ليست مرضية للغاية لأن الطعام غالبًا ما يتم تسخينه بشكل غير متساو.

الآن، توصلت مدونة طعام مؤخرًا إلى طريقة عبقرية لضمان تسخين الطعام بالتساوي من الداخل إلى الخارج، تم نشر هذا الأمر الرائع على قناة "onlyjayus" بموقع يوتيوب الشهير، وانتشر الفيديو في بضع دقائق فقط من خلال حصد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة، وفقا لموقع Indiatimes.

لن يساعدك هذا الاختراع الذكي في تسخين الطعام بسهولة فحسب، ولكن في نفس الوقت يضمن أن الطعام لا يفقد مذاقه الفعلي وملمسه ورطوبته.

حسنًا، أسهل طريقة لتسخين الطعام هي وضع الأطباق والأوعية بشكل مثالي، في فيديو يوتيوب، تقترح المدونة الطريقة الصحيحة لوضع الأوعية والأطباق، فتقول: "هل تعلم عندما تعيد تسخين الطعام في الميكروويف، بعض أجزاء منه ساخنة بدرجة كافية قد تحرق فمك، والجزء الآخر هل تم تجميده؟ حسنًا، يحدث هذا لأنه لا يجب أن يكون طعامك في منتصف الطبق هنا ".

لذا بدلًا من إبقاء الوعاء في منتصف لوحة فرن الميكروويف (القرص)، احتفظ به على الحافة، فهذا يساعد الوعاء على تدوير وتسخين الطعام بالتساوي.

في الفيديو، شاركت أيضًا اختراقًا لتسخين شيئين في نفس الوقت: "فقط أضف كوبًا هنا لتوزيع الارتفاع"، وأضافت أنه إذا كنت ترغب في إعادة تسخين البيتزا دون تركها تصبح مضغوطة وتجف "أضف كوبًا صغيرًا من الماء هناك (الفرن) للتأكد من أن الطعام لا يجف ويصبح سهل المضغ.

لينك الفيديو: