تعرف على أسباب الكوابيس أثناء النوم.. وطرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكوابيس أحلام مخيفة أو مزعجة، وتختلف بشكل كبير من شخص لآخر، ولكن الموضوعات الشائعة تشمل المطاردة أو السقوط أو الشعور بالضياع.

ويمكن أن تسبب لك الكوابيس مشاعر مختلفة، بما في ذلك: الغضب والحزن والذنب والقلق، وقد تستمر بهذه المشاعر حتى بعد أن تستيقظ، وبالتالي فإنها تصبح مشكلة إذا استمرت ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الأرق وصعوبة العمل أثناء النهار.

ويوضح موقع " healthline"، أسباب الكوابيس أثناء النوم.. وطرق التخلص منها

الأسباب:

أفلام أو كتب أو ألعاب فيديو مخيفة.

تناول وجبة خفيفة قبل النوم مباشرة.

المرض أو الحمى.

الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب والمخدرات.

تعاطي الكحول أو المخدرات.

الانسحاب من الحبوب المنومة أو المسكنات المخدرة.

التوتر أو القلق أو الاكتئاب.

اضطراب الكوابيس، وهو اضطراب في النوم يتميز بكوابيس متكررة.

توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة ينقطع فيها التنفس أثناء النوم.

اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطراب القلق الذي يحدث غالبًا بعد مشاهدة أو التعرض لحدث صادم، مثل الاغتصاب أو القتل.

تشخيص الكوابيس؟

يعاني معظم الأطفال والبالغين من الكوابيس من وقت لآخر، ومع ذلك، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك إذا استمرت الكوابيس على مدى فترة طويلة من الزمن، وتعطل أنماط نومك، وتتعارض مع قدرتك على العمل أثناء النهار.

وسيسألك طبيبك أسئلة حول استخدامك للمنشطات، مثل الكافيين والكحول وبعض العقاقير المحظورة، وسيسألك أيضًا عن أي وصفة طبية أو أدوية ومكملات غذائية تتناولها حاليًا.

ولا توجد اختبارات محددة لتشخيص الكوابيس، ومع ذلك، قد ينصحك طبيبك بالخضوع لدراسة النوم، وأثناء دراسة النوم، تقضي الليل في المختبر. تراقب وظائف مختلفة، بما في ذلك:

نبض القلب

موجات الدماغ

عملية التنفس

مستويات الأكسجين في الدم

حركات العين

حركات الساق

شد عضلي

إذا اشتبه طبيبك في أن الكوابيس قد تكون ناجمة عن حالة كامنة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو القلق، فقد يقوم بإجراء اختبارات أخرى.

علاج الكوابيس؟

إذا كانت الكوابيس لديك نتيجة لاضطراب ما بعد الصدمة، فقد يصف لك الطبيب دواء ضغط الدم برازوسين، وأظهرت دراسة حديثة أن هذا الدواء يساعد في علاج الكوابيس المتعلقة باضطراب ما بعد الصدمة.

وقد يوصي طبيبك بالاستشارة أو تقنيات الحد من التوتر إذا كانت أي من الحالات التالية تسبب لك الكوابيس:

القلق.

الكآبة.

الضغط العصبى.

وفي حالات نادرة، قد يُنصح باستخدام دواء لاضطرابات النوم.

ماذا تفعل حيال الكوابيس؟

-الحد من كمية الكحول والكافيين التي تتناولها.

-تجنب المهدئات.

-الانخراط في تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل، قبل الذهاب إلى الفراش.

-إنشاء نمط للنوم من خلال الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح.

وإذا كان طفلك يعاني من كوابيس متكررة، فيمكن علاجه من خلال إتباع النقاط التالية:

-إنشاء روتين لوقت النوم لطفلك، بما في ذلك وقت النوم نفسه كل ليلة.

-مساعدة طفلك على الاسترخاء مع تمارين التنفس العميق.

-إعطاء طفلك حيوانات محشوة أو بطانيات أو أشياء أخرى للراحة ليلاً.

-استخدام ضوء الليل وترك باب غرفة النوم مفتوحًا في الليل.