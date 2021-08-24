الامارات | مع السمك لا تقرب هذه الأطعمة.. خبير يوضح السبب وينصح بأفضل طبق معه

شكرا لقرائتكم خبر عن مع السمك لا تقرب هذه الأطعمة.. خبير يوضح السبب وينصح بأفضل طبق معه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد خبير تغذية روسي بأنه توجد أطعمة لا ينبغي الاقتراب منها مع السمك، إذ من الممكن أن تتسبب بمشكلات لدى البعض، خصوصاً من يعانون في الأصل من أزمات تتعلق بالهضم.

ونقلت وكالة سبوتنك عن خبير التغذية الروسي يفغيني أرزاماستيف قوله لقناة موسكو 24، إنه لا ينبغي الجمع بين الأسماك الدهنية والحبوب والفطر ومنتجات الألبان، معللاً بأن مثل هذا المزيج قد يتسبب يؤدي باضطراب أو التهابات في الجهاز الهضمي لشخص يعاني منها في الأصل، مشيراً إلى أن ذلك الخليط من الأطعمة يشكل طعاماً ثقيلاً.

ولفت إلى أنه يجب أيضاً الامتناع عن الجمع بين الأسماك والبقوليات، إذ إن هذا لا يؤدي فقط إلى الشعور بالثقل، بل يعرقل هضم البروتين.

وعن المشروبات التي لا يجب شربها مع السمك، أفاد الخبير الروسي بأنها الغازية والحلوة وكذلك العصائر، معتبراً أن الخضار أفضل طبق جانبي مع السمك؛ إذ يوفر أكبر فائدة من تناول الطعام.

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