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مصممة حلى عن حلق منى زكى: سعره 150 جنيه ومتاح بكل الحروف «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منى زكي

لم يكن غريبًا على الفنانة منى زكي، لفت أنظار جمهورها خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، وكعادتها أبهرت متابعيها بإطلالاتها الهادئة غير المتكلفة التي تبرز جمالها ورقتها، وتفرّدها أيضًا والذي ظهر في «حلق الأذن» المختلف الذي أرتدته، لتتصدر «التريند» ومحركات البحث على «جوجل».

إطلالة منى زكي في صاحبة السعادة

ظهرت الفنانة منى زكي خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» مرتدية «جامبسوت» باللون الأحمر، معتمدة فى تسريحتها على رفع شعرها لأعلى فضلًا عن ارتداء «حلق أذن» على شكل حرف «الميم»، أول حرف من اسمها، الأمر الذي خطف قلوب محبيها لتبدأ الفتيات فى البحث عن «الحلق» فى مواقع الموضة لمعرفة سعره وكواليس صناعته.

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تفاعل الفتيات مع حلق منى زكي

لم تمر ثوان على ظهور الفنانة منى زكي داخل استديو «صاحبة السعادة» حتى بدأ عدد كبير من الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والصفحات المخصصة لخطوط الأزياء والموضة الحديث عن حلق الفنانة منى زكي، فكان من بين التعليقات:«حلق منى زكي يخطف العين على طول من بساطته ورقته وشياكته، منى زكي مبتكبرش أبدا وكل يوم بتدي دروس في الشياكة والموضة، حلقها جميل وشيك أوي، متأكدة بعد الحلقة دي كل البنات هتلبس حلقان بحروف اسمهم زي منى زكي».

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مصممة إكسسوارات تروى تفاصيل إطلالة منى زكى

من جانبها كشفت مصممة الإكسسوارت والحلي، رباب فهمي، تفاصيل وكواليس حلق الفنانة منى زكي، خلال حديثها لـ«هُن» قائلةً:«الحلق نحاس مطلى دهب مطعم بالكريستال التركى ويمكن تصميمه فى 7 أيام، كونه يتم على عدة مراحل، تبدأ باختيار التصميم ورسمه ثم تشكيل الحرف بالنحاس ثم تلميعه وطلاءه بالنحاس».

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وعن آخر مرحلة في تنفيذ التصميم، قالت مصممة الإكسسوارات والحلي إنها تتمثل في تطعيم الحرف بالكريستال التركي.

وبشأن سعر التصميم، أوضحت مصممة الإكسسوارت، أن السعر يتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه وأنه «قابل للزيادة» على حسب شكل الحرف أو الاسم وتفاصيله وسهولة وصعوبة تشكيله بالنحاس، لافتة إلى إتاحة تنفيذ جميع الحروف والأسماء.

 

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