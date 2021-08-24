الامارات | انتبهوا إلى هذه المشروبات والعصائر.. أخصائية أورام تحذر: خطر على صحتكم

شكرا لقرائتكم خبر عن انتبهوا إلى هذه المشروبات والعصائر.. أخصائية أورام تحذر: خطر على صحتكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت أخصائية أورام من خطر الإفراط في العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مشيرة إلى أنها قد تتسبب بتأثيرات سلبية على الصحة.

واستندت أخصائية الأورام الروسية الدكتورة يلينا سميرنوفا في تحذيرها، إلى نتائج دراسة طويلة، أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأميركية، بمشاركة 95 ألف امرأة، اكتشف الباحثون أن تناول أكثر من نصف لتر من هذه المشروبات المحلاة يومياً، يضاعف من خطر الإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأخريات، لافتة إلى أن هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بهذا السرطان بين المراهقين بمقدار الثلث، كما أن هذا الخطر لم ينخفض حتى بعد التقدم بالعمر والتخلي عن تناول هذه المشروبات، كما نقل موقع «روسيا اليوم» عن وكالة نوفوستي.

ورأى باحث مشارك في الدارسة التي استمرت لـ14 عاماً أنه لم تتضح الأسباب الدقيقة إلى الآن. ولكن قد يكون السبب زيادة عدد سلالات البكتيريا المرضية في الأمعاء، وتطور السمنة والتهابات محلية في جدار الأمعاء، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة مغلي الفواكه المحتوي على نسبة عالية من السكر، إلى المشروبات التي تشكل خطورة على الأمعاء.

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