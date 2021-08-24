فوائد النظر إلى البحر على الصحة النفسية والجسدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عندما تشعر بالإرهاق في العمل وتحتاج إلى عطلة، قد تفكر تلقائيًا في الذهاب إلى الشاطئ، لرؤية البحر والاستمتاع بأصوات الأمواج ونسيم الهواء، حيث قد يؤثر النظر إلى البحر على صحتك النفسية والجسدية بعدة طرق نستعرضها لكم وفق ما أورد موقعا "webmd" و"brightside".

- تحسين حالتك النفسية:

أظهرت بعض الدراسات أن عندما تغير مكانك وتذهب إلى الشاطئ، تنخرط حواسك في مشاهد وروائح وأذواق وأصوات جديدة، وهذا يمكن أن يحسن حالتك النفسية، ويزيد من الشعور بالاسترخاء.

- التقليل من التوتر:

التواجد في الطبيعة، في مكان تشعر فيه بالأمان، يمكن أن يخفض ضغط الدم ومستويات هرمون التوتر، وبالمثل ، فإن قضاء الوقت على الشاطئ يمكن أن يقلل من القلق ودعم الجهاز العصبي.

- أكثر تواصلا مع نفسك والعالم:

النظر إلى الشاشات الإلكترونية كثيرًا يمكن أن يضر بصحتك العقلية، لذا يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الهاتف، والذهاب إلى الشاطئ والنظر إلى البحر، إلى تصفية ذهنك، وبالتالي تصبح أكثر حضوراً وتواصلًا مع نفسك والعالم.

- أشعة الشمس:

من الجيد لصحتك الجسدية أيضا، أن تمتص أشعة الشمس وتحصل على الكثير من فيتامين د، ما قد يعزز من تقوية المناعة.

- الهواء الطلق:

ومن المعروف أن يساهم الهواء النقي والنظر إلى البحر في تعزيز صحة الرئتين، وتحسين معدل ضربات القلب، فضلا عن تحفيز الطاقة اللازمة للجسم.

- لون البحر:

كشفت دراسة أن هناك علاقة بين الصحة واللون الأزرق للماء والسماء، وبشكل عام ، يجعل اللون الأزرق الناس يشعرون بمزيد من الهدوء والاسترخاء، لذ فالشاطئ هو السيناريو المثالي للأشخاص الذين يبحثون عن الهدوء والسكينة.

- صوت الأمواج:

يجلب صوت أمواج البحر الإحساس بالسلام والتوازن، إذ إنه يحسن قوة الدماغ، لأنه يساعدنا على تحقيق حالة تأمل، وذلك لأن تميل دماغنا إلى التفاعل بشكل إيجابي مع الماء بشكل عام، بما في ذلك صوته.

- إزالة السموم من الجسم:

يمكن أن يساعد نسيم البحر في إزالة السموم من الجسم، حيث عندما نكون على الشاطئ، نملأ الرئتين بالأيونات السالبة التي تعزز نظام المناعة لدينا، ويمكن أن يكون لهذه الأيونات السالبة أيضًا تأثير مضاد للاكتئاب علينا ويمكن أن تخفف من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.