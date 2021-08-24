منى زكي: أبويا وأمي رفضوا جوازي من أحمد حلمي «قالولى صغير ومش هيعرف يبسطك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة منى زكي أنها لم تحب الفنان أحمد حلمي قبل زواجهما بسرعة بسبب الحنان الذي حصلت عليه من والدها والذي كان يجعل أي شاب لا يلفت نظرها مهما فعل.

أحمد حلمي عنده نبل ورقي

وأثنت منى زكي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» على زوجها الفنان أحمد حلمي «مش عشان هو جوزي بقول كده.. بس هو عنده نبل ورقي وطيبة في التعامل مش عادية وعنده تسامح يفوق أي حد قابلته في حياتي.. ده شخص من جوة إيه الحلاوة دي ومثقف قوي ومتفتح جدا وبذوره أصيلة ورغم إنه من بنها لكن متفتح وعنده رقي.. شخص من جوه أصيل وإيه الحلاوة دي .. مثقف أوي ومتفتح جدًا».

وأوضحت منى زكي أنها توقَّعت عدم موافقة عائلته على الزواج منها لكونها ممثلة: «ازاي أهله هيوافقوا عشان أنا ممثلة وده شيء مش سهل وده شيء صعب في الوطن العربي وكنا بنحاول نتكلم كتير ووصلني إني مش هقدر أعيش من غيره وكل لما نبتدي نتكلم أكتر تنمو عندي حاجات كتير تجاهه».

والدها ووالدتها رفضا أحمد حلمي

وأشارت إلى أنها أحبته وتوقعت أن يرفض والدها ووالدتها زواجها من أحمد حلمي نظرًا لأنها «خُطبت» قبل فترة وأنهت الخطوبة، مؤكدة أن والدها كان رافضًا لفكرة زواجها في هذا التوقيت وأنه ووالدتها رفضا زواجها من أحمد حلمي وتوقعا أنه لن يستطيع أن يعيش معها «صغير ومش هيعرف يبسطك» لدرجة أن والدها بكى بسببها.

ولفتت منى زكي إلى أن والدها نوى أن يضيق عليه في مسألة الشبكة ولكنه تراجع وتعاطف معه بسبب إمكانياته، مشيرة إلى أن والدها اختلق مشكلة في كتب الكتاب واتصلت بجدتها لتقنع والدها بأن يكتب كتابها.

وتحدثت منى زكي عن صديقاتها، مشيرة إلى أنهن لم يتزوجن حتى الآن إلا صديقة واحدة فقط، مشددة على رفضها لكلمة «عانس» معتبرة أن الأمر حرية شخصية.