عريس «دنيا» يفارق الحياة قبل عقد قرانهما.. خلافات الجيرة تنتهي بمقتله

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«أنا نازل وهنكتب الكتاب»، جملة مفاجئة أضفت البهجة على شابة عشرينية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ تدعى «دنيا» لكن المفاجأة السعيدة تحولت إلى فاجعة فور علمها بمقتل خطيبها على يد جارهما بعد أيام من عودته من خارج مصر، لمحل إقامته بمدينة «مطوبس» الواقعة بالمحافظة نفسها لعقد قرانهما الذي تحول بشكل غير متوقع إلى عزاء.

بعد إتمام خطوبتهما لم يكن أمام الشاب سوى السفر للخارج بغرض تجهيز مصاريف زواجهما وكسب العيش ليعد بعد سنوات، كما وصفت دنيا المشهد خلال حديثها لـ«الوطن» قائلة: «اتفقنا بعد الخطوبة إنه خلاص هيسافر علشان يكون نفسه ويرجع أنا وخطيبي جيران ساكنين في نفس الشارع، الموضوع من بدايته هو أن أسرتي على خلاف مع عائلة أخرى من جيراننا وكل مشكلة كانت بتحصل مكناش بنحكيها لـ زيزو لكن إللي حصل آخر مرة مكنش ينفع منعرفوش».

بحسب محمود والد دنيا فإن الشاب علم من الأسرة الخلاف الأخير الذي حدث مع الجيران فانتابته حالة غضب كبيرة عاشها الشاب مع أول نزول له من سفره بالخارج، ليفاجأ بأن أحد الأشخاص من جيران خطيبته يوزع أرقامها هي وشقيقتها على أصدقائه ويرسلون لهما محتوى غير أخلاقي وكلام بذيء عبر هواتفهما الشخصية الأمر الذي تحول إلى خلاف كبير وذهبت أنا وابنتي وخطيبها المجني عليه لتحرير محضرًا بالواقعة.

في اليوم التالي اقترب جار زيزو منه وهدده بأنه سيلحق به أذى حال تدخله مرة أخرى في الأمر بسبب ذهابه إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر الذي لم يكتمل بسبب عدم اختصاص قسم الشرطة بالمحتوى المتعلق بالإنترنت لكن الأمر تطور إلى مشاجرة بينهما، بحسب حما المجني عليه.

يضيف والد دنيا في حديثه لـ«الوطن»: «زيزو كان رايح عند واحد صاحبه لديه سوبر ماركت في المنطقة والجاني كان ينتظره بالقرب من المكان ويستقل «توك توك» ولحظة خروجه من السوبر ماركت توجه إليه مسرعًا وصدمه بقوة وفي نفس اللحظة تصادف مرور سيارة ميكروباص فاصطدمت رأسه بها وأصيب بكسور في الجمجمة، وتوفى بعد 8 أيام بسبب تدهور حالته وإصابته بنزيف شديد، وتم تحرير محضرًا برقم 8794 قسم شرطة مطوبس بكفر الشيخ».