مدرب يعتدي على لاعبة كرة قدم.. والفتاة: قعد يخبط راسي في الأرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت فدوى عصام الدين، لاعبة نادي الطيران لكرة القدم النسائية عن تعرضها لواقعة اعتداء بالضرب من قبل مدرب فريق أكاديمية تايجرز خلال اللقاء الذي جمع فريقها مع مدرب الفريق، قائلة: «اشتبكت مع لاعبة الفريق المنافس زي ما بيحصل في كل دوريات العالم، وفوجئت بالمدرب جاي بيضربني من ضهري والحكم شالوا من فوقي».

اللاعبة: الواقعة حدثت خلال آخر 5 دقائق من عمر المباراة

وأضافت«فدوى»، خلال مداخلة هاتفية مساء الاثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن فريقها كان يخوض لقاء وديا مع تلك الأكاديمية، وخلال آخر خمس دقائق من عمر المباراة تفاجأت بهذا المدرب يعتدي عليها.

فدوى عصام الدين: «لاقيته جاي بيضربني من ضهري بالبوكسات لحد ما وقعت وهو فوقي»

وتابعت اللاعبة: «لاقيته جاي من ضهري بيضربني بالبوكسات، لحد ما وقعت على الأرض وهو فوقي وبرضه بيضرب فيا ويخبط رأسي على الأرض».

فدوى عصام الدين: المدرب اعتدى علي بالضرب بعد اشتباكي مع لاعبة بفريقه

وأشارت إلى أن المدرب ارتكب هذا الفعل لمجرد أنها اشتبكت بالأيدي مع لاعبة تحت قيادة هذا المدرب، لافتة إلى أن حكم المباراة لم يلحق أن يتخذ أي قرار حول اشتباكها مع لاعبة الفريق المنافس لفريقها، ليتفاجأ هو الآخر باعتداء المدرب عليها، مستطردة: «ده الحكم هو اللي شاله من عليا».

فدوى عصام الدين ردا عن سبب ارتكاب المدرب هذا الفعل: «السؤال ده يتوجه ليه مش ليا»

وردا على تساؤل مقدم البرنامج عن سبب قيام هذا المدرب بالتعدي عليها، نفت أن يكون هذا المدرب والد الفتاة التي تشابكت معها بالأيدي، منتقدة سؤال الإعلامي ومطالبة إياه أن يوجه هذا السؤال إلى المدرب الذي اعتدى عليها وليس هي.