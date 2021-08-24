سمية الخشاب عن إشارتها المثيرة للجدل: «نص قلب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر الإشارة الغامضة التي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما أشارت بها بالتزامن مع عقد قران طليقها الفنان أحمد سعد وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت سمية الخشاب على تعليق شخصي يتابعها عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» بعدما وجَّه لها سؤالًا عمّا تقصده من إشارتها الغامضة في آخر ظهور لها مع عقد قران طليقها أحمد سعد على عارضة الأزياء علياء بسيوني يوم السبت الماضي.

وتساءل أحد متابعي الفنانة سمية الخشاب: «بعد إذنك يا فنانة عايز أعرف الحركة دي معناها إيه علشان مش عارف استوعبها وخايف اللي في دماغي يطلع يصح وبعد كده نبقي نصفي النية براحتنا».

وكشفت سمية الخشاب ردًا على تعليق أحد متابعيها سر هذه الإشارة قائلًا: «مكتوب عليها Love you all وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب وعاملة في الصورة نص قلب وكاتبة على تويتر بحبكم أوي تحتها».

وتابعت ردًا على حالة الجدل التي أثيرت بسبب تلك الإشارة بقولها:«محتاجين إيه تفهموه أكتر من كده؟ أنا مش مسؤولة عن أي فبركة أو عن أي شخص بيعمل سكرينات ليا أو لأي شخص تاني عشان يعمل فتن وزيطة ومواضيع ملهاش أي لازمة والناس تمشي وراه ويلم ترافيك، أنا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسؤولة عن أي نوايا أخرى.. شكرا».

وخلال الساعات الماضية، دخلت سمية الخشاب في مشادة مع إحدى متابعاتها بعدما تلقت منها تعليقًا حول استخدامها برنامج «الفوتوشوب» «يخرب بيت الفوتوشوب اللي خافي ركبك»، وحصل على التعليق على 560 إعجابا، ليدفع سمية الخشاب أو من يدير صفحتها للرد على هذا التعليق بشكل ساخر للغاية.

ورد سمية الخشاب: «لابسة legging ومنزلة فيديو في نفس البوست بنفس الركب، ارتاحي مش محتاجة فوتوشوب»، وهو التعليق الذي حظى بما يزيد عن 1800 إعجاب.