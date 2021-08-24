5 صديقات أصبحن من أوائل الثانوية الأزهرية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC» وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، تقريرًا عن 5 فتيات متفوقات، وفي نفس الوقت صديقات، وهن: زينب، ومروة، ومايا، ورحمة، ولمياء، صديقات دراسة لمدة 11 سنة دراسة، وبينهن تنافس شريف، وصداقة قوية حقيقية.

رحمة عصام، الحاصلة على المركز السابع على معهد صقيل الأزهري، قالت إن علاقتهن مستمرة منذ المرحلة الابتدائية لم تتغير، موضحة أنهن 5 فتيات حصلن على المراكز الأولى على مستوى مدرستهن، وبينهن فتاة حصلت على المركز السادس على الجمهورية وهي مروة سعيد.

يوجد بينهن منافسة صحية

أما مروة سعيد، الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية (الثانوية الأزهرية)، إنه يوجد بينهن منافسة شريفة جدًا، لافتة إلى أنها عرفت بخبر حصولها على هذا المركز من صديقاتها، اللاتي كن شديدة الفرحة لها، والغيرة بينهن كانت غيرة صحية ولا يوجد فيها حقد.

من جانبها، قالت مايا صبري، الحاصلة على المركز الثالث على معهد صقيل الأزهري، إنهن يقدن بعضهن البعض في الخير.

وأشارت لمياء عبدالباسط، الحاصلة على المركز الثالث مكرر على معهد صقيل الأزهري، إلى أنها فرحت لصديقاتها أكثر من فرحتها لنفسها، موضحة أنهن يذاكرن معًا، ويأكلن ويشربن معًا، مشددة على أنه عندما أصيبت بمرض وجدت صديقاتها يسجلن الدروس، ثم يأتين إليها في المنزل ليشرحن الدروس لها لكي تفهمها وتستوعبها.

أهمية حسن اختيار الأصدقاء

زينب رأفت، الحاصلة على المركز الثاني مكرر على معهد صقيل الأزهري، قالت إنه يجب على الإنسان أن يكون لديه حسن الاختيار لأصدقائه، لأن الأصدقاء سوف يأخذون بعضهم إلى طريق واحد، سواء في الشر أو الخير، مشددة على أن صديقاتها وقفن إلى جوارها عندما أصيبت باعوجاج في العمود الفقري.