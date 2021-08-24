إلهام الفضالة تظهر بدون «فلاتر»: أشكالنا أحلى لكن تعودنا عليها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة الكويتية «إلهام الفضالة» مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مؤكدة أنها لم تستخدم خلاله فلاتر تحسين الوجه التي تتيحها تطبيقات السوشيال ميديا.

وظهرت إلهام الفضالة على إنستجرام من داخل سيارتها وهي تلامس شعرها مرتدية زي خليجي باللون الأخضر لافتة إلى أنها لم تستخدم فلاتر تحسين الوجه: «أشكالنا أحلى بدون فلاتر، لكن تعودنا عليها» في إشارة إلى أنها ليست في حاجة إلى استخدام هذه الخاصية لإبراز جمالها.

صورة بملامح مختلفة

قبل أيام فاجأت الفنانة الكويتية جمهورها ومتابعيها بأحدث صورة لها وبدت بملامح مختلفة وأثارت التغييرات الواضحة التي طرأت على شكلها دهشة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها على تطبيق «سناب شات».

وبدت ملامح الفنانة الخليجية مختلفة تمامًا عما قبل إذ أنها بدت بوجه نحيل وشفاه أكبر من العادة، إضافة إلى تغيير لون شعرها وظهورها للمرة الأول بـ شعر أشقر اللون.

بينما رجح عدد من المتابعين إلى استخدامها فلتر من خلال تعليقات وتساؤلات بين من أشار إلى استخدامها فلتر خاص، لتبدو على هذه الهيئة، وبين من تساءل عن خضوعها لإجراءات تجميلية بهدف الوصول إلى هذا الشكل.

تعليقات المتابعين

وتلقت «الفضالة» مئات التعليقات على صورتها ومن بين: «حلوة وتعرف حق نفسها»، «الفلاتر واضحة» «كل فترة تغير وجهها و تصغر ما شاء الله»، «شكلك أصغر هل هذا باستخدام الفلتر».

إلهام الفضالة هي ممثلة من مواليد الكويت، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية كان آخرها مسلسل «الكون في كفة» وهو من تأليف علي الدوحان، ومن إخراج سائد بشير الهواري، ومسلسل «عداني العيب» من تأليف علي الدوحان وإخراج محمود دوايمة وتم عرض العملين في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي 2021.