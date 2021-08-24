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الامارات | سويسرا: مليونير بين كل 6 من السكان

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جنيف ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تتوقف سويسرا عن اجتذاب كبار أثرياء العالم، رغم أنها دولة صغيرة تقع في حضن جبال الألب، ويبلغ تعداد سكانها 8.5 ملايين نسمة، وقد ضمت قائمة أغنى 300 شخص في سويسرا التي نشرت العام الماضي عدداً كبيراً من أشهر أثرياء العالم.

وذكرت مجلة «بيلانز الاقتصادية» التي تصدر في مدينة زيوريخ السويسرية، أنه يوجد في سويسرا 135 مليارديراً.

وبلغت نسبة المليونيرات 14.9% من تعداد السكان في سويسرا عام 2020، وفقاً لتقدير بنك كريدي سويس، ما يعني وجود مليونير واحد بين كل ستة أفراد من السكان.

ومن الأمور التي تجذب المليونيرات من مختلف أنحاء العالم للإقامة في سويسرا ما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة، وتوافر بنوك شهيرة وما تتميز به من سرية الحسابات المصرفية، إلى جانب الأمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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