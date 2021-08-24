الامارات | «الأرملة السوداء» يجمع 125 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرملة السوداء» يجمع 125 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة «والت ديزني» إنها جمعت 125 مليون دولار عائدات إلكترونية من فيلم «الأرملة السوداء» وأضافت أن الفيلم الذي تسبب في رفع النجمة «سكارلت جوهانسون» قضية ضد الشركة حقق عائدات فاقت أفلام «مارفل» الأخرى.

وتم الكشف عن الأرقام الجديدة في وثائق محكمة طلبت فيها شركة «ديزني» إرسال قضية جوهانسون للتحكيم في نيويورك بدلا من النظر فيها في محاكمة مدنية في لوس أنجليس، كما تطلب الممثلة.

ورفعت جوهانسون قضية ضد ديزني قائلة إنها تعرضت للخداع لأن الشركة طرحت الفيلم للعرض على الإنترنت في نفس وقت عرضه في دور السينما. وقالت جوهانسون إن أجرها كان يعتمد بدرجة كبيرة على المكافآت التي ستحصل عليها من مبيعات التذاكر.

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