استشاري طب نفسي: 5 شروط للتعافي من العلاقات المؤذية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكد الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أن معدل الأذى الجسدي من الرجال ضد النساء أكبر، مشيرًا إلى أن النساء تسعى إلى الأذى النفسي بشكل أكبر، قائلًا: «الأذى النفسي هو أي فعل أو سلوك يسبب ضررًا للشريك الآخر، سواء كان شتيمة أو صراخ أو تقليل من الشأن أو الانتقاد أو الجفاء، والخصام، إضافة إلى أن هناك أذى جنسي بين الطرفين، مثل أن يُجبر الرجل زوجته على العلاقة الزوجية، أو أن تمتنع المرأة عن رجلها».

5 شروط للتعافي من العلاقات المؤذية

وأضاف «القط»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى عبدالغني، وسهير جودة، اليوم الإثنين، أنه عند التعرض لعلاقات مؤذية فإن هناك 5 شروط للخروج الآمن منها، وأهمها وجود دائرة ضيقة جدًا من الأصدقاء والأقارب تكون داعمة، ويجب أن تكون ضيقة جدًا، وتقدم الدعم النفسي ولا تعاتب ولا تهاجم، مشددًا على أن «الرطرطة في الكلام تزيد من الألم، والصعبانيات تزيد».

وتابع استشاري الطب النفسي، أن من يخرجون من علاقات مؤذية يفتقدون إلى الإحساس بالأمان، ويحتاجون إلى دائرة ضيقة لاستعادة هذا الإحساس مرة أخرى.

ولفت إلى أن الشرط الثاني هو البدء في ممارسة الروتين اليومي للحياة ولكن بشكل بطيء وهادئ، وهذا لأن من يخرجون من العلاقات العاطفية المؤذية يكونون في حالة انفعال طول الوقت، وممارسة الأمور اليومية ببطء تساعد على هدوء الجهاز العصبي ليعود السلام الداخلي مرة أخرى.

وضع خطط قصيرة المدى وتجنب الطرف المؤذي

وأشار إلى أن الشرط الثالث هو وضع خطط قصيرة المدى وليست طويلة المدى، موضحًا أن الخطط تكون على مدى يوم أو أسبوع فقط، والشرط الرابع هو تجنب أي احتكاك بالطرف المؤذي، وإغلاق كل المنافذ التي تؤدي إلى التعامل والاحتكاك بين الطرفين.

وأوضح أن الشرط الخامس هو أن يغير الإنسان شيئًا ما في نفسه، إما تسريحة الشعر أو طريقة الملابس، أو طريقة تفكيره، أو الطريق التي يسير فيها يوميًا أو الأماكن التي يذهب إليها، لكي يرى نفسه بشكل مختلف.