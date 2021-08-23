سمية الخشاب تثير الجدل بصورة جديدة وترد على متابعة: «مش محتاجة فوتوشوب» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صورة جديدة شاركتها الفنانة سمية الخشاب مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهرت مرتدية ملابس شتوية، بلوفر من اللون الأسود، وجيبة جلد قصيرة سوداء، ووضعت ماكياجا ثقيلا، روج من اللون الأحمر، وتركت شعرها الطويل منسدلا، واختارت حزاما أسود ليبرز خصرها، وحذاء فضيا هاف بوت.

وظهرت سمية الخشاب جالسة على سيارة من اللون الأحمر، مما أثار فضول متابعيها، فعلقت إحدى المتابعات على ركبتيها، وظهورها دون عيوب تماما.

تعليقات المتابعين على سمية الخشاب

قالت واحدة من جمهور سمية الخشاب، «يخربيت الفتوشوب اللي خافي ركبك»، وحصل على التعليق على تقريبا 560 إعجاب، ليدفع سمية الخشاب أو من يدير صفحتها للرد على هذا التعليق بشكل ساخر للغاية.

ورد سمية الخشاب: «لابسة legging ومنزلة فيديو فنفس البوست بنفس الركب، ارتاحي مش محتاجة فوتوشوب»، وهو التعليق الذي حظى بما يزيد عن 1800 إعجاب.

من الجدير بالذكر أن سمية الخشاب، كانت قد نشرت صورة لها وكتبت في تعليقها عليها، «love you all»، مع علامة «صغير»، بالتزامن مع كتب كتاب طليقها الفنان أحمد سعد، مما أثار الجدل لأن الثنائي طلقا مؤخرا وبينهما محاكم ومشكلات أسرية تحدثا عنها في الوسائل الإعلامية.

وربط الجمهور بين صورة سمية الخشاب وزواج أحمد سعد، على الرغم من أنها لم تذكر الفنان أحمد سعد، ولكن إشارتها بيديها أوحى للبعض أنها تقصد طليقها، قبل أن تعدل الفنانة الصورة وتعلق عليها بـ «بحبكم كلكم».