6 نصائح تساعدك على فقدان الوزن فى الأجواء الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نبحث دوما عن الحيل والطرق التي تساعد على فقدان الوزن، حتى إن البعض يتبع حميات غذائية أو اتباع تمارين رياضية قاسية.

وفيما يلي 6 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن في الأوقات الحارة، كما جاء في موقع "theactivetimes" .

1- تناول الخضروات والفواكه الطازجة:

بدلا من التركيز على تناول كميات أقل من الطعام ركز على تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وذلك بفضل احتوائهما على الفيتامينات والمعادن والألياف، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويساعدك على التخلص من الرغبة الشديدة، علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أن زيادة كمية الألياف التي تتناولها يمكن أن تساعدك على فقدان الدهون في الجسم.

2- التعرق كثيرا:

التعرق هو طريقة جسمك لإبقائك هادئًا، تجعل الحرارة جسمك يتعرق، ما يزيد من طاقتك ويعزز عملية الأيض، ما يؤدي في النهاية إلى تسريع عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.

3- تناول المزيد من الماء:

تناول الماء، خاصة قبل الوجبات، يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع، وفي الصيف عندما يكون الطقس حارا، قد تميل إلى تناول المزيد من الماء.

4- التمارين في الهواء الطلق:

تبين أن هناك ميزة كبيرة للتمرين في الهواء الطلق بدلاً من صالة الألعاب الرياضية، حلل فريق بحث بريطاني بيانات من دراسات شملت 833 شخصًا، ووجدت دراستهم التي نُشرت في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا، أن أولئك الذين يمارسون الرياضة في الخارج كانوا أقل توترًا واكتئابًا واستمتعوا بممارسة الرياضة كثيرًا لدرجة أنهم كانوا أكثر عرضة للاستمرار بها من أولئك الذين مارسوا تمارينهم بالداخل وبالتأكيد كلما مارست الرياضة، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها كما يوفر تعزيز الصحة العقلية أيضًا فقدان الوزن.

5- التعرض لضوء الشمس في الصباح:

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن بشيكاغو أن الأشخاص الذين تعرضوا أكثر للضوء في الصباح الباكر لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من أولئك الذين تعرضوا للضوء في وقت لاحق من اليوم، كما يساعد التعرض للضوء في وقت مبكر من اليوم على ضبط ساعتك الداخلية والتي في حالة تعطلها، يمكن أن تؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي وزيادة الوزن.

6- تجنب الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون:

تشير مجموعة من الأبحاث الجديدة إلى أن نوع البكتيريا الموجودة في أمعائك قد يلعب دورًا في زيادة وزنك، كما الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والأطعمة المصنعة هي السبب المحتمل جعلك سمينًا، لذا إذا كنت ترغب في فقدان الوزن في الصيف تجنب تناول الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون.