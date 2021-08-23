7 أسباب تدفعك لتناول الفول الحراتي يوميا.. أبرزها إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الفول الحراتي من المصادر القوية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وتعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى علاج فقر الدم، وغيرها من الفوائد الأخرى، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "webmd".

- تحسين صحة القلب:

كونه غني بالألياف الغذائية مليئة بالألياف، وهي عنصر غذائي مهم، قد تساعد في تحسين صحة القلب، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار.

- الحفاظ على صحة الجنين:

يحتوي كوب واحد من الفول الحراتي على ما يقرب من ثلث المدخول اليومي الموصى به من حمض الفوليك ، وهو فيتامين ب الضروري لنمو وتطور الأطفال، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقليل مخاطر بعض العيوب الخلقية.

- حماية صحة الأمعاء:

كما تساهم الألياف الموجودة به في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والعمل بسلاسة.

- تعزيز صحة العظام:

غني بفيتامين K ، كما أنه يحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على عظام قوية وصحية وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

- تقليل أعراض الاكتئاب:

يساعد الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك على تقليل كمية الهوموسيستين في جسمك، ويمكن أن يتداخل الكثير من الهوموسيستين مع إنتاجك الطبيعي من السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، وهي الهرمونات التي تنظم مزاجك وكذلك نومك وشهيتك.

- علاج فقر الدم:

الحديد هو جزء أساسي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع الخلايا الأخرى في جميع أنحاء الجسم، ويوفر الفول الحراتي مصدرًا جيدًا للحديد النباتي الذي يمكن أن يساهم في ضمان حصولك على الكمية التي تحتاجها لعلاج فقر الدم.

- منع السرطان:

يحتوي أيضا على الكلوروفيل، مما قد يساعد في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- إنقاص الوزن:

الفول الحراتي منخفض السعرات الحرارية، لذا يساهم استهلاكه في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.