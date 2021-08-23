4 أعراض لمقدمات السكري يجب الانتباه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مقدمات السكرى هي الإحساس بزيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، وهي حالة تكون فيها مستويات الجلوكوز أو السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري، في ظل هذه الظروف، يعمل البنكرياس بجهد أكبر ما ينبغي، ليؤدي إلى تلف أجسامنا بمرور الوقت.

في هذا التقرير نتعرف على أعراض مقدمات السكري التي يجب الانتباه لها، والتي تظهر على الجسم، وفقًا لموقع kompas.

إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية، فإذا كان بإمكانك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة الآن، فقد تتمكن من تأخير أو منع مرض السكري من النوع 2.

تميل حالة مرض السكري إلى "الصمت"، ونادرًا ما تسبب أعراضًا ملحوظة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة من مقدمات السكري. 84٪ منهم لا يعرفون ذلك، بسبب قلة الأعراض، لا يعرف معظم الناس بالضبط متى بدأ مرض السكري لديهم بعد التشخيص.

يمكن أن تظل هذه الحالة مستقرة لسنوات قبل أن تتطور إلى مرض السكري، في الحالات النادرة التي تسبب فيها مقدمات السكري أعراضًا، عادة ما تكون خفية ويمكن التغاضي عنها بسهولة أو الخلط بينها وبين مشكلة صحية أخرى.

-علامات وأعراض مقدمات السكري

-الجوع المفرط

-العطش

-زيادة الوزن

-الإرهاق

وفقًا لمايو كلينك، يُنصح أي شخص بمراجعة الطبيب إذا كان قلقًا بشأن مرض السكري أو إذا لاحظ علامات أو أعراض مقدمات السكري، اسأل طبيبك عن فحص نسبة السكر في الدم إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بمرض السكري.