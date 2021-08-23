فوائد لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العسل قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمامًا مثلما تقوم بشحن هاتفك عندما تنفد بطاريته، يحتاج جسمك إلى النوم لإعادة الشحن في اليوم التالي، ولكن على الرغم من أن ساعات منتصف الليل هي وقت للراحة، فإن عقلك يستخدم هذا الوقت الهادئ لتخزين معلومات جديدة وإلقاء أي شيء لا تحتاجه في القمامة.

هذا هو السبب في أن القليل من العسل قبل النوم يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في الحصول على نوم جيد ليلاً، فهو يمنحك كمية مناسبة من السكر حتى تتمكن من الاستيقاظ وأنت تشعر بالراحة.

ولكن لماذا العسل يعزز النوم الجيد ليلاً؟.. هذا ما يستعرض موقع beekeepersnaturals.

- يساعد عقلك على العمل أثناء النوم

دعونا نحصل على القليل من العلم، أليس كذلك؟ مصدر الطاقة الرئيسي لدماغك هو الجلوكوز، أو السكر البسيط الذي يسهل الوصول إليه، لذلك عندما تأكل ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم، فإن ما تفعله حقًا هو تزويد عقلك بالطاقة لإصلاح نفسه أثناء النوم.

- يجنبك جوع منتصف الليل

هل سبق لك أن استيقظت في منتصف الليل وأنت تشعر بالجوع؟ هناك احتمال كبير أن يوقظك دماغك للحصول على مزيد من الوقود، يميل الكثير منا إلى تناول العشاء في حوالي الساعة 6 أو 7 مساء، لكننا لا نذهب إلى الفراش حتى الساعة 11 مساءً تقريبًا، في الفترة الفاصلة بين الأكل والاتصال فعليًا بالليل، استهلك جسمنا جزءًا كبيرًا من الجليكوجين، أو الكربوهيدرات المنشطة، التي قمنا بتخزينها من العشاء، هذا يكفي لجسمنا ليبقى طوال الليل، يجدد العسل مخزون الجليكوجين في جسمك، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لمساعدتك على النوم طوال الليل.

- يساعد جسمك على إنتاج الميلاتونين الذي يدعم النوم

تعمل السكريات الطبيعية في العسل أيضًا على رفع مستويات الأنسولين بشكل طفيف، مما يسمح بدخول التربتوفان إلى الدماغ.

التربتوفان هو حمض أميني يتحول إلى النياسين، والذي ينتج مادة السيروتونين ، والتي (نصل إليها) تنتج الميلاتونين، وهو هرمون أساسي للنوم.

كيفية استخدام العسل لدعم نومك

ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم هي فقط ما يطلبه الطبيب، استمتع بها في كوب من الشاي، أو على بسكويت، أو تناولها مباشرة من الملعقة.

أي نوع من العسل أفضل للنوم

عندما يتعلق الأمر بالعسل الخام مقابل العسل المبستر، فليس هناك منافسة.

تقضي البسترة على العسل من معظم الفيتامينات ومضادات الأكسدة وعناصر المضادات الحيوية الموجودة في العسل، إذن هذا هو السؤال الحقيقي: لماذا لا تختار العسل الأكثر فائدة لجسمك؟ وهو العسل الخام.