زواج البارت التايم.. مبادرة بين الدعاية والتحريم والحفاظ على المطلقات والأرامل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مبادرة زواج البارت تايم، جديدة وغريبة من نوعها، بدأت في الانتشار مؤخرا، أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عنها المحامي أحمد مهران عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعيا الفتيات والشباب على حد سواء إلى تبني تلك المبادرة، بل وتطبيقها على أرض الواقع، من أجل رفعة الأسرة المصرية، والحد من عيش المطلقات بدون زواج وكذلك الأرامل، ولكن المبادرة «زواج البارت تايم»، قوبلت في الوقت نفسه بكثير من الانتقاد، فضلا عن تحريمها من قبل الأزهر الشريف.

زواج البارت تايم بين الدعاية والرفض

أطلق المحامي أحمد مهران مبادرة من ثلاثة أقسام، الأولى هي «زواج البارت تايم، وزواج السلف، واتجوزها هي وصاحبتها المطلقة»، وشرح مهران تفاصيل تلك المبادرة، «زواج البارت تايم زواج شرعي تتنازل فيه الزوجة عن الحق في المبيت، وزواج سلف، سلفي صاحبتك زوجك يتجوزها بالحلال وتشاركك الحياة، ولو صاحبتك غالية عليكي ومن غير جواز اتجوزوا سوا راجل واحد، المهم الحياة تستقر بينكم».

وأضاف: «زوج شرك أو زوج لبعض الوقت بارت تايم أو زوج سلف، ولو ليوم واحد في الأسبوع أفضل من الانحراف الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع ووصل إليه حال الرجال والنساء»، والذي يحافظ على الأرامل والمطلقات.

وتعرضت تلك المبادرات لكثير من المبادرات، ما دفع المحامي أيمن محفوظ إلى تقديم بلاغ ضد زميله ومبادرته في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقال محفوظ في تصريحات لـ«هن»، إن تلك المبادرات تعد مثل «زنا مقنع»، وهي مجرد غطاء قانوني للعلاقات الزوجية المحرمة، وهدفه الشهرة والتريند على حساب المجتمع، مشددًا على أنه يسعى إلى الحماية والحفاظ على الأخلاق حتى لا تتطور الأمور «بعد كده هيوصل الموضوع لـ سلفني خالك ومامتك وأختك، وعشان كده قدمت بلاغ للطفولة والأمومة».

رأي الأزهر الشريف في زواج البارت تايم

وفي ذات السياق أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش في تصريحات خاصة لـ«هن»، حكم الدين في مبادرة زواج البارت تايم، مؤكدًا أنه حرام شرعا، ومثله مثل «زواج المتعة»، وأكمل إن تلك المبادرة فاشلة لأن الزواج لا يحدد بمدة، الزواج يعتبر سكن واستقرار، وتلك المبادرة تعد زواج المتعة الذي حرمه النبي فلا يصح أن يتزوج الإنسان لمدة معينة ثم يطلق».