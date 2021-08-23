أحمد سعد يوجه رسالة لزوجته علياء بسيوني: «دور دايمًا على إللي يفرح قلبك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الفنان أحمد سعد رسالة رومانسية لزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، بعد ساعات من عقد قرانه عليها قبل يومين في حفل شهد حضور عدد من الأهل والأصدقاء، بينما جمهور الثنائي ومتابعيهما مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد سعد بعض الصور من حفل زفافه على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ودون عليها رسالة إلى زوجته علياء بسيوني بعد عقد قرانهما:«دور دايمًا على إللي يفرح قلبك».

أحمد سعد وعلياء يتصدران مواقع السوشيال ميديا

خلال الساعات الماضية تصدر الثنائي الفنان أحمد سعد وزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني حديث مواقع السوشيال ميديا وتداولوا صورا من حفل قرانهما بشكل واسع، وتفاعلوا معها بالتهاني، كما تصدر الفنان أحمد سعد تريند محرك البحث الشهير «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عقد قرانه على علياء بسيوني الزوجة وهي الزوجة الرابعة في حياته بعد انفصاله من الفنانة سمية الخشاب.

كما تصدر اسم عارضة الأزياء علياء بسيوني حديث رواد مواقع السوشيال ميديا بعد مشاركتها جلسة التصوير التي خضعا لها الزوجين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط مباركات من نجوم ونجمات الفن وحرصت العروس علياء بسيوني، على الظهور بإطلالة بسيطة غير متكلفة، بالإضافة للماكياج الترابي، الذي تناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

إطلالة هادئة بسيطة لعلياء فى حفل عقد القران

لفت الثنائي الأنظار بإطلالتهما خلال جلسة تصوير حفل قرانهما جمهورهما ومتابعيهما حيث ظهرت العروس بإطلالة هادئة بسيطة، من خلال جيب قصيرة من اللون الأبيض، فضلًا عن سترة دون أكمام باللون الأوف وايت، فيما ارتدى العريس بدلة بيضاء، وبنطالا ورابطة عنق لونهما أسود.

كان الفنان أحمد سعد قد أعلن عن زواجه من عارضة الأزياء علياء بسيوني من خلال مشاركة جلسة التصوير التي خضعا لها عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا».