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سعره بالدولار.. اعرفي تكلفة وتعديل فستان مي عمر الجديد

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة مي عمر

إطلالة خاطفة ظهرت بها الفنانة مي عمر، كعادتها تحب ارتداء فساتين متفردة بها، خاصة في الفاعليات الفنية المختلفة، خطفت مي عمر الأنظار إليها بفستانها البسيط، واللافت للنظر في نفس الوقت، فقد ارتدت فستانًا من اللون «بيبي بلو»، وأجرت عليه تعديلا بسيطا، فأصبح مفتوحا أكثر من منطقة البطن.

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تفاصيل إطلالة مي عمر

الفتسان من تصميم مصممة الأزياء الشهيرة، ساندي نور، والنسخة الأصلية منه لها حزام عند منطقة الخصر عريضة، تفصل بين منطقة الصدر وتقفل قليلا البطن، إلا أن مي عمر اختارت أن تتخلى عن هذا الحزام، وارتدته من دون الحزام.

وتتيح ساندي نور الفستان للبيع عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وله أكثر من لون، «بيبي لو»، والأسود، و«البستاج»، والفوشيا، والروز جولد، ويباع الفستان بـ1300 دورلارا، أي ما يعادل تقريبا، 20 ألف و400 جنيه مصري.

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الفستان كروازيه من منطقة الصدر، ودرابيه من أسفل الوسط، ومن الخلف له فيونكة كبيرة مربوطة من الخلف لتعطي له شكلا مميزا، وتخلت مي عمر كذلك عن تربون ارتدته المودل على رأسها، واستبدلته بتسريحة شعر منسدل مفرود، وارتدت حلق.

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الجمهور يتفاعل مع مي عمر

وشاركت الفنانة مي عمر مع جمهورها ومتابعيها صورها بالفستان الجديد، تفاعل معها الجمهور بدوره عبر التعليقات والإعجابات، وكان من بين تعليقات الجمهور، الذي أشاد بإطلالتها، «أنت كل كلمه حلوه في الدنيا»، وقال آخر في تعليقه، «حلوة يا مي في كل حالاتك»، و«إيه الجمال ده»، و«بتجنني على فكرة»، و«بموت في شياكتك وأناقتك وفساتينك». 

من الجدير بالذكر أن مي عمر كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مؤخرا، بسبب حصولها هي وزوجها على التأشيرة الذهبية لـ دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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