7 تغيرات تطرأ على جسمك إذا داومت على تناول الثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الثوم من النباتات المهمة التي توفر العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي ثبت أنها تعزز الصحة.

لكن هل تعلم ما التغيرات التي تطرأ على جسمك إذا داومت على تناوله؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1- تعزيز الذاكرة:

مع تقدم العمر، قد تحدث تغيرات في الذاكرة، حيث قد تتقلص أجزاء الدماغ المرتبطة بالتعلم والذاكرة، فضلا عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بسبب تضيق الشرايين، وتلف الجذور الحرة للخلايا وزيادة الالتهاب في الدماغ، وكل ذلك يؤثر على الأداء الإدراكي، لذا قد يمكن لخصائص الثوم التقليل من كل هذه المضاعفات الصحية.

2- تحسين نمو الشعر:

يعزز الثوم نمو الشعر ما يجعله أطول وأكثر كثافة، فضلا عن منع تساقطه، وذلك بسبب محتواه العالي من الأليسين، وهو مركب كبريت مشابه لتلك الموجودة في البصل، والذي وجد أنه يعالج تساقط الشعر بشكل فعال.

3- تقوية المناعة:

يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والزيوت المفيدة والأحماض الأمينية، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على الأليسين، وهو مركب عضوي يقتل البكتيريا والفطريات، وبالتالي تقوية الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض.

4- يقلل من مشاكل الأسنان:

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فإن الثوم مفيد لتجويف الفم، حيث يقتل الميكروبات الضارة ويشفي التهاب اللثة، فضلا عن ذلك يقلل من مخاطر التسوس، لذلك ، إذا بدأت في تناول الثوم بانتظام، فلن تحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان كثيرًا.

5- يزيد القدرة على التحمل:

الثوم يجعل القلب والعضلات يعملان بشكل أكثر فعالية، إذا كنت تمارس الرياضة، فإن استهلاك الثوم سيحسن نتائجك، ويقلل من التعب ويزيد من القدرة على التحمل.

6- الحفاظ على صحة البشرة:

الثوم مضاد قوي للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، ونظرًا لأن حب الشباب ناتج عن التراكم المفرط للسموم وانسداد المسام والالتهابات البكتيرية، يمكن استخدام الثوم لتقليل حب الشباب، كما يساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتجاعيد، لذا ينصح باستهلاكه يوميا لتطوير إنتاج الكولاجين الطبيعي والإيلاستين.

7- خفض ضغط الدم:

يمكنك إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حيث يساهم على توسيع الأوعية والتقليل من ضغط الشرايين، بالإضافة إلى يقلل الثوم من مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم بنسبة 10-15٪.