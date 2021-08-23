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طفح بها الكيل.. الملكة إليزابيث تصدر قرارا صارما ضد الأمير هاري وزوجته ميركل

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الملكة إليزابيث الثانية

صراعات مستمرة لا تزال تعيشها العائلة البريطانية، بسبب اندلاع الأزمات من حين لآخر، بين كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، والملكة إليزابيث الثانية، جدة الأول.

أمر ملكي

وأصدرت الملكة البريطانية، أمرًا لكبار مساعديها بالقصر الملكي، بالتخطيط للقيام بمحاربة قانونية ضد هاري وميجان، قائلة، خلال تصريحاتها الإعلامية: «هذا يكفي لقد طفح الكيل»، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

وجاء القرار الأخير لـ إليزابيث الثانية، وفقًا للتصريحات الإعلامية المؤخرة، التي أدلى بها كل من الأمير هاري وزوجته، اللذين يستقران حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد إليزابيث الثانية، حول إساءتها المعاملة نحوهما.

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غضب إليزابيث

وكشفت مصادر مقربة من الملكة لصحيفة «ذا صن»، عن أنها أصبحت غاضبة من الهجوم المتكرر عليها من قبل حفيدها وزوجته.

ميجان ميركل تخالف القواعد الملكية وتحتضن بيونسيه

وعادة ما تخالف دوقة ساسكس ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، القواعد الملكية، التي جاء آخرها عندما حضرت العرض الخاص لفيلم «الأسد الملك»، في عام 2019، الذي كان أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

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وحينها استقبلت النجمة الأمريكية وبطلة العمل، بيونسيه، الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، بترحاب كبير.

وجاء استقبال بيونسيه لـ«ميركل» بالأحضان، وهو ما يعد مخالفًا للبروتوكول الملكي، فإنه من غير المسموح لأي شخص من حقه أن يحصل على عناق من العائلة الملكية البريطانية.

ميجان ميركل والأمير هاري يحتفلان بتعميد ابنهما آرتشي بالثوب الملكي

في يوليو من العام ذاته، قام الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، بتعميد طفلهما «آرتشي»، داخل كنيسة قصر ويندسور، ومن ثم ألبساه فستان التعميد الذي تناقلته العائلة الملكية في بريطانيا منذ عام 1841.

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كان الحفل قد ضم نخبة كبيرة من الحاضرين بين أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من الوالدين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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