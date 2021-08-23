مفتاح فقدان الوزن.. ابتعد عن هذه العادات اليومية الخمسة التي تسبب السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرتبط فقدان الوزن بشكل مباشر وغير مباشر بالعادات التي يتبعها كل شخص، في الوقت الذي يربط خلاله إنقاص الوزن باستهلاك سعرات حرارية أقل، وحرق المزيد، ولكن العديد من العوامل الأخرى تساهم في إدارة الوزن.

في هذا الإطار يقول جوان مانسون، رئيس الطب الوقائي في مستشفى بريغهام إن جودة النظام الغذائي أكثر أهمية بكثير من كمية السعرات الحرارية.

ونستعرض فيما يلي أبرز العادات اليومية التي تسبب السمنة، بحسب موقع eatthis.

-التركيز على السعرات الحرارية

يقول مانسون إنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السمنة يتعلق الأمر بجودة النظام الغذائي والعادات المختلفة التي يمكن للأشخاص اتباعها، مثل تناول الوجبات الخفيفة بانتظام.

وأشار إلى أنه يتعلق الأمر إلى حد كبير باتباع نظام غذائي عالي الجودة، على سبيل المثال فإن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والبسكويت سيزيد من مستوى السكر في دم الشخص، مما يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين ويؤدي إلى الشعور المتكرر بالجوع، حتى لو كنت تمارس التمارين بجنون في صالة الألعاب الرياضية، هذا الجوع لمزيد من الأطعمة المصنعة يمكن أن يحبط حتى أكثر سباقات الماراثون تخصصًا.

-تناول أطعمة لا ترضيك

يقول مانسون إن الأطعمة من هذا القبيل لا تميل إلى الشعور بالشبع، لذلك تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، والأطعمة ليست مغذية، مؤكدا أن خطة الأكل عالية الجودة هي شيء مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تركز على الفواكه والخضروات والأسماك وزيت الزيتون، بينما تكون منخفضة في اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة.

-أنت لا تتناول وجبات خفيفة بشكل صحيح

يوضح مانسون أنه بالنسبة لوجبة خفيفة، إذا شعرت بالجوع خلال النهار، فإنك تتناول حفنة من المكسرات بدلاً من الكعك أو كيس من رقائق البطاطس، مشيرا إلى أن هذه هي أنواع التغييرات الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية وتحسين التغذية.

- لا تأكل هذه الأنواع من الخضار

يقول مانسون إن الخضراوات غير النشوية والحبوب الكاملة تملأك حقًا، وأن تناول المزيد من تلك الخضروات والحبوب، بدلاً من الخضروات النشوية (مثل البطاطس والبازلاء) ومنتجات الدقيق الأبيض أو المصنع يمكن أن يمنع ارتفاع السكر في الدم والانهيار.

تشمل الخضراوات غير النشوية البروكلي، وبراعم بروكسل، والجزر، والقرنبيط، والفاصوليا، والفطر، وسلطة الخضار، وتلك التي أوصت بها جمعية السكري الأمريكية.

-أنت لا تتحرك بما فيه الكفاية

توضح كيرستن دافيسون، أستاذ وعميد مشارك للبحوث في كلية بوسطن‘ أن السلوكيات اليومية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة تشمل تناول وجبات خفيفة متكررة، وتناول الطعام ليلاً، وتناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة العناصر الغذائية (مثل الصودا العادية)، وفترات الجلوس الطويلة، وقلة التمارين اليومية.