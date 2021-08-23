بعد وصولها مصر.. 3 أعراض مختلفة تميز الإصابة بسلالة دلتا بلس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الإثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 3 أعراض مختلفة تميز الإصابة بالمتغير الجديد لكورونا دلتا بلس وفق ما ذكر موقع express.

-ما هي أعراض دلتا بلس؟

هناك القليل من المعلومات حول متغير بلس في الوقت الحال، مع عدم تأكد العلماء من مدى اختلافه وراثيًا عن خط دلتا الأساسي، فتعتبر منظمة الصحة العالمية (WHO) حاليًا أن دلتا بالإضافة إلى جزء من متغير دلتا المنتشر بالفعل، ويبدو أنه ينتج نفس الأعراض أيضًا.

ولكن قد تختلف هذه عن العلامات التي يتوقعها الناس من عدوى كوفيد الأخرى، وأوضح البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء أعراض تعقب أنه قد يمنح الأشخاص تجربة مختلفة تمامًا عن Covid غير المتغير، قائلًا إن دلتا تعمل "بشكل مختلف قليلاً" مقارنة ببعض سابقاتها.

والعلامات المميزة لكورون ، مثل فقدان حاسة الشم، لا تأتي "ضمن أفضل 10" من الأعراض الأكثر شيوعًا، فإن الأشخاص الذين لديهم متغير دلتا لديهم ثلاث شكاوى مختلفة تمامًا، والتي تشمل الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ذلك بالمقارنة ، بأعراض كورونا الأساسية وهي:

-ارتفاع في درجة الحرارة (38 درجة مئوية +)

-سعال جديد ومستمر

-فقدان تغير حاسة الشم والتذوق

العلماء ليسوا متأكدين بعد ما إذا كانت دلتا بلس قد طورت طفرات متميزة، فيقول الدكتور جيريمي كامل، عالم الفيروسات في جامعة ولاية لويزيانا لبي بي سي إن دلتا بلس قد يكون لها ميزة "طفيفة" في العدوى، لكن هذا التعزيز يمنحها ميزة في الانتشار "بين الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا خلال الجائحة" أو "المناعة الضعيفة أو غير المكتملة".