كورونا اليوم: هل يحتاج المصريون لجرعة ثالثة من اللقاح.. ومفاجأة بشأن عقار الحموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هل يحتاج المصريون لجرعة ثالثة من اللقاح

يكشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، هل يحتاج المصريون لجرعة ثالثة من لقاح كورونا أم لا؟، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365.

يقول "بدران": مصر لا تحتاج جرعات ثالثة منشطة ضد الكورونا حاليًا، مع العلم أن لقاحات كوفيد لا تحمي بنسبة مائة في المائة، كما أن لها معدل فعالية يقارب 90% إلى 95% ".

"الصحة العالمية": يجب تأجيل جرعات كورونا التنشيطية

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الاثنين، بتأجيل جرعات لقاحات كورونا التنشيطية، مشيرًا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المئة فقط من سكانها.

وقال خلال زيارة لبودابست إن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالميا، وإن اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلق الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية، وفقا لروسيا اليوم.

مفاجأة بشأن عقار الحموضة

توصلت دراسة إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين عانوا من حرقة معوية مزمنة وكانوا يتناولون مثبطًا للحمض دون وصفة طبية تمكنوا من النجاة من فيروس كورونا، حيث تم تطوير أحد الأدوية، لمنع مستقبلات الهيستامين التى تساعد على إنتاج الحمض في المعدة.

قام فريق من جامعة فيرجينيا بفحص 22ألف شخصا، وهو أكبر حجم عينة لدراسة عن هذا الدواء والمرض حتى الآن أظهر تحليل الفريق، الذي ظهر في مجلة Signal Transduction & Targeted Therapy ، أن البيانات تدعم النتائج من دراسات أخرى على نطاق أصغر.