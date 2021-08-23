إلغاء متابعة وحذف صور.. رنا سماحة تثير الجدل حول علاقتها بزوجها.. و«سامر» يزيد الغموض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن الفنانة رنا سماحة تمر في الآونة الأخيرة بمحطات متوترة على مستوى حياتها الشخصية، فبعد يومين من إعلان حملها، فاجأت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بحذف صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، وإلغاء المتابعة لحسابه، دون أي إشارة أو توضيح للسبب.

تبادل إلغاء المتابعة

بعملية فحص بسيطة، تبين أن «رنا» وزوجها الملحن، تبادلا إلغاء المتابعة لبعضهما البعض، عبر حساباتهما الرسمية على تطبيق «انستجرام»، فضلا عن حذفهما للصور التي جمعتهما، ما أثار تكهنات وتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصير علاقتهما الزوجية وانفصالهما، زادتها رسالة غامضة من الزوج.

رد فعل زوج رنا سماحة

أثار الملحن سامر أبو طالب، الغموض أكثر عن علاقته بزوجته، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة على حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، عندما نشر أحد الأدعية المنسوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي، جاء نصها: «لا أدري أي أرض، وأي قلب، وأي قرار هو خير لي، اللهم إني سلمتك زمام أموري، فاكفني شر ما يكون قبل أن يكون».

حمل رنا سماحة

قبل أيام قليلة، تصدرت الفنانة رنا سماحة، قائمة الأكثر بحثا على موقع البحث الشهير «جوجل»، عقب إعلانها حملها في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

تفاصيل فيديو رنا سماحة

ظهرت «رنا» خلال الفيديو، مرتدية فستان «كت» سيمون اللون، وظهرت ملامح الانتفاخ على بطنها، وأرفقت تعليقا بالإنجليزية جاء مضمونه، أنها تعيش شعورا جيدا وكبيرا، إذ كتب: «حاجة جامدة بتربطنا».

رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة مع زوجها

خلال فبراير الماضي، شاركت رنا سماحة، متابعيها عبر «انستجرام»، بمجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها سامر أبو طالب في جلسة تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة أثارت الجدل بين متابعيها.

إطلالة رنا سماحة في جلسة التصوير

أطلت «رنا»، مرتدية قميص طويل فضفاض حد الركبة، أبيض اللون، كشف عن ساقيها، وظهورها حافية القدمين، مع تسريحة شعر انسيابية.