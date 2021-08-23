طريقة تخليل الليمون.. خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل كثير من الناس، إضافة المخللات بأنواعها، إلى جانب وجبات الطعام الأساسية، إذ أنها تتميز بمذاقها الجيد، فضلا عن مساعدتها على فتح الشهية لدى البعض، ونظرًا لذلك، تحرص العديد من ربات البيوت، على تخليل الأنواع المختلفة من الخضراوات داخل المنزل، من بينها الليمون، لذا يقدم «هن» طريقة تخليل الليمون داخل المنزل، على طريقة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تخليل الليمون

مقادير تخليل الليمون

- كيلو ليمون.

- ربع كيلو جزر مبشور.

- ملعقة كبيرة هريسة شطة.

- ملعقة كبيرة زيت.

- ملعقة كبيرة خل.

- ربع كوب عصفر على حبة البركة.

- 4 ملاعق كبيرة ملح.

- كرفس مقطع.

طريقة تخليل الليمون

- اغسلي الليمون جيدا، وضعيه في ماء مغلي على النار لمدة ١٥ دقيقة.

- ارفعيه داخل مصفاة، ثم يبرد، يشق بالسكين.

- ضعي العصفر وحبة البركة والجزر والملح، واخلطيهم جيدًا.

- احشي الليمون بالخليط.

- ضعي كمية من الجزر، ثم ليمون وطبقة أخرى جزر، ثم طبقة ليمون.

- جهزي محلول النقع، وهو عبارة عن ماء مغلي يبرد ويُضاف له الملح والخل والقرنفل والكرفس وهريسة الشطة، ويقلب ويصب في البطرمان، وعلى الوجه ضعي زيت، ويغلق حتى ينضج.

طريقة تخليل الليمون الأخضر

مقادير تخليل الليمون الأخضر

- 3 كيلو زيتون وكيلو ليمون.

- 3 كيلو زيتون أخضر.

- كيلو ليمون.

- ملح.

- 2 جزرة كبيرة مبشورة.

- 5 قرن فلفل أخضر وأحمر.

- 4 قرن فلفل شطة.

- كوب ونصف خل أبيض.

- 3 ورقة لورا.

- ثوم وسط.

- سكر.

- نصف كوب زيت نباتي.

طريقة تخليل الليمون الأخضر

- انقعي الزيتون في ماء وفير لمده 3 أيام.

- غيري الماء في كل يوم، حتى تقل المرارة فيه.

- اغسلي الليمون جيدا بعد نقعه.

- اخلطي كل من الفلفل والليمون والخل والثوم داخل الخلاط.

- ضيفي إليهم الجزر المبشور والسكر.

- ضعي الخليط في وعاء، ثم ضيفي إليه الزيتون والليمون وفلفل الشطة، وقدميه بالهنا.

طريقة تخليل الليمون والفلفل الأخضر

مقادير تخليل الليمون والفلفل الأخضر

- كوب عصفر.

- 2 كيلو من الليمون.

- كيس ملح.

- فلفل أحمر حار.

- زيت.

- فلفل أخضر حار.

- عصير ليمون.

- ماء.

- ربع حبة البركة.

طريقة تخليل الليمون والفلفل الأخضر

- ضعي الليمون في ماء مغلي واغليه قليلًا.

- ضعي الفلفل الأحمر الحار، والملح وماء سلق الليمون وحبة البركة والعصفر في وعاء الخلاط الكهربائي، وامزجيهم جيدا.

- اسكبي الخليط على الليمون وضيفيه إلى ماء السلق.

- ضعيهم في بطرمان وغطي الوجه بالزيت.

- غطي البطرمان بإحكام واتركيه حتى ينضج.

طريقة تخليل الليمون المعصفر

مقادير تخليل الليمون المعصفر

- كيلو ليمون حامض أصفر.

- لتر عصير ليمون.

- ربع كوب حبة البركة.

- ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

- ملعقة كبيرة زعفران أو عصفر.

- رشة فلفل أحمر حار.

طريقة تخليل الليمون المعصفر

- اغسلي الليمون بالماء، ثم جففيه جيدا.

- احدثي شقًا في حبات الليمون على شكل حرف «إكس».

- ضعي حبة البركة والعصفر مع الملح في وعاء، واخلطيهم جيدا.

- احشي حبات الليمون بالخليط.

- ضعي حبات الليمون داخل وعاء، ثم اغمريها بعصير الليمون.

- أضيفي إليهم الفلفل الحار، واتركيه كي ينضج.

طريقة تخليل الليمون المسلوق

مقادير تخليل الليمون المسلوق

- كيلو ليمون بحجمٍ كبير.

- فص من الثوم.

- قرنان من الفلفل الأحمر الحار.

- ملعقتان صغيرتان من الكركم المطحون.

- ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون.

- 4 أكواب من الماء.

- ربع كوب من الملح الخشن.

- ملعقة صغيرةٌ من السكر.

- ربع كوب زيت زيتون للسطح.

طريقة تخليل الليمون المسلوق

- اغسلي الليمون جيدا، واتركيه حتى يجف من الماء.

- اغلي كمية وفيرة من الماء، ثم ضيفي إليها الليمون، واتركيه ليغلي مدة 10 دقائق.

- انتشلي الليمون من الماء المغلي، ثم ضعيه في الماء البارد، ويفضل أنْ يَكون في الماء بعض الثلج، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق أخرى ليبردَ تماما.

- ضعي الليمون في الماء حتى يُصفى جيدا.

- قشري الثوم، وقطعيه إلى شرائح رفيعة جدا.

- قطعي الفلفل الحار إلى حلقاتٍ رفيعة.

- اخلطي الثوم، والفلفل، والكمون، والكركم معا في وعاء جانبي.

- ذوبي الملح والسكر في الماء جيدا.

- شقي الليمون من المنتصف، واحشيه بالخليط.

- ضعيه في وعاء التخليل واتركيه للنضج.