الامارات | الشرطة الفلسطينية تقبض على "الشقراء التي أرعبت رام الله" .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفلسطينية تقبض على "الشقراء التي أرعبت رام الله" .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة اليوم الإثنين، القبض على فتاة أثارت الرعب بين المواطنين في مدينة رام الله بعد ان اعتادت دخول المحال التجارية وطلب الهواتف الشخصية بحجة المساعدة وبعدها تبدأ بالبحث في الهواتف للحصول على معلومات وصور.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي اليوم بانه وعلى اثر تداول نشطاء ومواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفتاة تتجول في مدينة رام الله وتدخل للمحال التجارية وتطلب الهواتف الشخصية وخاصة للفتيات اللواتي يعملن في عدد من المحال بحجة المساعدة، بدات الشرطة على الفور باجراءات البحث والتحري .

وأضاف ارزيقات بان صباح اليوم وردت اشارة للشرطة بوجودها في مكان بمدينة رام الله وعلى الفور تحركت قوة من ادارة الحراسات وتمكنت من القبض عليها واحضارها لمديرية الشرطة.

وناشد ارزيقات كل من تعرض للاعتداء من قبل هذه الفتاة ضرورة التوجه لمديرية شرطة رام الله والبيرة لتقديم شكوى بحقها.

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