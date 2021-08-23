الامارات | شقيقة عزت أبو عوف : ما زلنا ننتظر عودته !

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة عزت أبو عوف : ما زلنا ننتظر عودته ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الدكتورة ميرفت أبو عوف، شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، حقيقة رغبة شقيقها في حرق أعماله الفنية قبيل وفاته، موضحةً عدم صحة هذا الأمر على الإطلاق.

وقالت ميرفت، خلال لقائها في برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة «صدى البلد» المصرية، إن عزت كان فخوراً بكل أعماله.

وأضافت أن هناك عملاً أو اثنين قام بهما خلال مروره بمشكلات مادية لمرض والدته وندم عليهما، مؤكدةً أن شقيقها كان ينادي بتكريم الفنانين في حياتهم.

وروت ذكرياتها بعد وفاة شقيقها، مشيرةً إلى أن العائلة لم تتأقلم على أن الراحل لم يعد موجوداً، بل ظلوا يعتبرونه موجوداً معهم ولكنه في سفر وينتظرون عودته.

وذكرت أنه كان له زملاء مقربون منه في الوسط الفني، وأهمهم محمود قابيل، ويسرا، ومنة شلبي، وكانوا يشاركونه احتفاله بعيد ميلاده.

وأوضحت أن الراحل دخل الفن منذ كان في السابعة عشرة من عمره، وحتى خلال دراسته لكلية الطب كان يعزف الموسيقى الغربية.

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