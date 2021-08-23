بعد خضوع نضال الشافعى لعملية.. احذر أسباب انفجار القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض الفنان نضال الشافعي، أمس الأحد، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

وأكدت زوجة نضال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أسباب انفجار القولون، وفقا لما ذكره موقع healthline .

ما هو القولون

القولون جزء من الجهاز الهضمي مكونا من أنبوبة طويلة.

هل الغضب الشديد يسبب انفجار القولون

لا يمكن أن تكون العصبية السبب الرئيسي وراء انفجار القولون، ولكن يحدث ذلك الأمر عندما تتعرض لأحد هذه المشكلات:

أسباب انفجار القولون

- الإصابة بتقرحات مزمنة في جدار القولون.

- الإصابة بسرطان القولون.

- عدم قيام الجهاز الهضمي بعمله بصورة طبيعية نتيجة لحدوث انسداد مفاجىء للأمعاء ما يؤدي إلى إضعاف حركة الأمعاء وعدم مرور الأطعمة والسوائل بشكل طبيعي.

- وجود التصاقات في القولون تحدث غالبا بعد العمليات الجراحية لاستئصال جزء من القولون، وقد يتفاقم الأمر بعد فترة ويتسبب في انفجار الأمعاء، ومشاكل خطيرة وآلام في المستقيم.

الأعراض

- الشعور بآلام شديدة في البطن لدرجة أنها تصبح غير قابلة للمس.

- شعور الشخص برغبة في الصراخ من شدة الألم.

- الشعور بالانتفاخ، والغازات.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

العلاج

علاج انفجار القولون يتمثل في إجراء عملية جراحية لاستئصال البراز المتراكم لدى المريض والتخلص من كل الرواسب تماما.

بعد ذلك يتم استئصال الجزء المنفجر في القولون ويمكن القيام بإعادة توصيله للأمعاء مرة أخرى أو تغيير مسار لفتحة الإخراج خارج جدار البطن.