5 عادات تدمر بها كبدك دون قصد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الكبد عضوًا حيويًا مسؤولًا عن تنقية الدم وإزالة السموم من الجسد وغيرها فوائد كثيرة، حيث يمر كل الدم الذي يخرج من الأمعاء والمعدة، مما يساعد على التخلص من الفضلات.

وقد تكون هناك طرق تدمر بها كبدك دون قصد، سواء كان ذلك بسبب ما تشربه، أو بما تشمه، وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي أبرز العادات التي قد تدمر بها كبدك، وفقًا لموقع eatthis..

-استخدام بخاخات المبيدات بعناية

نظرًا لأن الكبد هو محطة لإزالة السموم، فهو لا يقوم فقط بتصفية ما تشربه؛ لكنه يقوم بتصفية المواد الكيميائية التي تشمها، لذا اعتنِ باستخدام بخاخات الأيروسول، وتأكد من استخدام هذه المنتجات في منطقة جيدة التهوية، وارتدِ قناعًا عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى.

-تجنب المبيدات الحشرية على الأطعمة

تقول جامعة جونز هوبكنز إنه في حين أن الكبد مسؤول عن تنظيف الدم من السموم، فإن التعرض المفرط للسموم يمكن أن يكون ضارًا، لتنبه إلى ضرورة قراءة ملصقات التحذير على المواد الكيميائية التي تستخدمها في جميع أنحاء المنزل، وغسل الفواكه والخضروات قبل الاستهلاك للتأكد من أنك لا تهضم المبيدات.

-لم يتم اختبار التهاب الكبد الوبائي سي

التهاب الكبد الفيروسي سي هو فيروس يهاجم الكبد، ويمكن أن تصاب به من الدم الملوث، فما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد سي لا يعرفون أنهم مصابون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم ظهور أعراض لديهم، وقد يستغرق ظهورهم عقودًا.

وتوصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية بأن يكون جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عامًا تم فحصها بحثًا عن التهاب الكبد C ، حتى أولئك الذين لا يعانون من أعراض أو مرض كبدي معروف.

وتشمل أكبر مجموعة معرضة للخطر كل من ولد بين عامي 1945 و 1965 - حيث يزيد احتمال إصابة السكان بخمس مرات عن أولئك الذين ولدوا في سنوات أخرى، كما تقول مايو كلينك.

-دق وشم على الجسم

إذا حصلت على وشم أو ثقب في الجسم، لذا فقد تكون في خطر

تأكد من نظافة أي إبر للوشم أو ثقب الجسم، فتساهم الإبر والمعدات الأخرى المستخدمة في خطر انتقال التلوث والأمراض، وإذا لم تكن المعدات جديدة أو معقمة بشكل صحيح، أو إذا لم يتم اتباع الإرشادات الصحية المناسبة، فإنك تكون عرضة للأمراض المنقولة بالدم، مثل التهاب الكبد B و C والتي قد تؤدي إلى قد ينتقل تلف الكبد مدى الحياة وسرطان الكبد اللاحق وفيروس نقص المناعة البشرية والتيتانوس والسل، وفقًا لتقارير جامعة ميشيغان هيلث.

-أنت لا تأكل النظام الغذائي الصحيح

كبدك قادر على العمل بشكل صحيح، وبشرط أن تكون صحتك العامة جيدة، فإنك تشعر بأنك في حالة بدنية رائعة، من ناحية أخرى، إذا لم تكن حريصًا على نظامك الغذائي، فإن كبدك لا حول له ولا قوة، عندما تستهلك الأطعمة الدهنية أو المقلية، وتتراكم على الملح، فإن كبدك يتعرض للهجوم.