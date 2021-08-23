كيف تعرف ما إذا كانت الخضروات مغشوشة بمادة مسرطنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في الكثير من الأحيان يقوم بعض المتلاعبين في الأسواق بغش الخضروات الخضراء باستخدام مركبات مثل الملكيت الأخضر والعديد من المواد الكيميائية الأخرى التي تلحق أضراراً جسيمة بالصحة، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

الملكيت الأخضر هو مركب عضوي يستخدم على نطاق واسع كمضاد للميكروبات أثناء عمليات تربية الأحياء المائية. وفي عام 2006، اكتشف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام الملكيت الأخضر في المأكولات البحرية المستوردة من الصين، مما أدى إلى حظر استيراد تلك المأكولات.

ووفقًا لعلماء الغذاء، لا يزال استخدام الملكيت الأخضر، وهو مادة مسرطنة معروفة، يمارس في صناعة الأغذية في العديد من البلدان. وغالبًا ما يستخدم لإضفاء اللون الأخضر على االفلفل الحار، والخيار، والبازلاء، والسبانخ الخضراء المورقة.

كيف تتحقق مما إذا كانت خضرواتك مغشوشة بالملكيت الأخضر أم لا؟

كل ما عليك فعله هو أخذ قطعة قطن مغموسة في البارافين السائل. امسح السطح الأخضر الخارجي لجزء صغير من الخضار، وإذا لم تلاحظ أي تغير في اللون على القطن، فهذا يعني أن الخضار غير مغشوشة، بينما يشير تحول القطن إلى اللون الأخضر إلى أن الخضار ليست آمنة للاستهلاك.

تأثيرات ضارة للملكيت الأخضر

وفقًا للخبراء، تزداد سمية هذه الصبغة مع وقت التعرض ودرجة الحرارة والتركيز. وبحسب الخبراء فإن هذه المادة قد تسبب السرطان، والطفرات، وحتى تسمم الجهاز التنفسي في الجسم، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.