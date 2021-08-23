علامات غير عادية لسرطان الجلد يجب التنبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - يقتل سرطان الجلد آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام، ولكن عندما يتم تشخيصه مبكرًا بدرجة كافية، فإنه يظل قابلاً للعلاج، لذا لا بد من التعرف على أهم الأعراض المبكرة التي تدل على الإصابة بسرطان الجلد، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

فيما يلي أهم الأعراض الغير عادية لسرطان الجلد والتي يجب التنبه لها للحصول على العلاج في وقت مبكر، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية:

الندبات غير المبررة

يقول الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات كوزميتيكس الجلدية: “ينمو سرطان الجلد عادة على الأجزاء التي تتعرض للكثير من أشعة الشمس، وقد يظهر على شكل بقع شمعية بلون الجلد، أو على شكل ندبة أو منطقة سميكة”

آفات لؤلؤية على الجفون

لا يدرك معظم الناس أن الجفون مكان شائع لسرطان الجلد لأنها منطقة يهملها الكثير منا عند وضع الكريم الواقي من أشعة الشمس.

يقول الدكتور بيري: "حوالي 85-95٪ من سرطانات الجفن في البلدان غير الآسيوية هي سرطانات خلايا الجلد القاعدية". "يمكن أن تظهر الأورام الخبيثة على الجفن باللون البني أو الأسود أو الأحمر أو بلون لؤلؤي. وقد تكون متقشرة أو مؤلمة ومثيرة للحكة وطرية وتبدو

لامعة وشمعية”

لحماية جفونك من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ارتدِ نظارات شمسية وقبعة واقية من الشمس.

علامات سوداء تحت الأظافر

يقول الدكتور بيري: "الورم الميلانيني، الذي يمكن أن يظهر تحت أظافر القدم، يمكن بسهولة الخلط بينه وبين الكدمة. وغالباً ما يظهر تحت إظفر إصبع القدم الكبير وغالبًا ما يكون ناجماً عن إصابة أو صدمة متكررة في تلك المناطق”

ويحذر الدكتور بيري من أن "الورم الميلانيني يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا تُرك دون علاج، لذا من المهم أن يتم فحصه في أسرع وقت ممكن".

حكة في فروة الرأس

يعتبر سرطان الجلد في فروة الرأس أكثر شيوعًا عند الرجال. يقول الدكتور بيري: "يمكن أن يظهر سرطان الخلايا القاعدية على فروة الرأس، لكنه منخفض الخطورة نسبيًا".

يمكن أيضًا العثور على سرطان الخلايا الحرشفية في فروة الرأس وهو أكثر شيوعًا عند أصحاب البشرة الفاتحة والذين غالبًا ما يتعرضون لأشعة الشمس. يمكن أن يظهر على شكل بقع حمراء متقشرة، أو تقرحات مفتوحة، أو جلد خشن، أو سميك أو على شكل ثآليل.

قرحة لا تلتئم

إذا لاحظت أن لديك قرحة لم تتحسن في غضون أربعة أسابيع ويبدو أنها تزداد سوءًا، فقم بفحصها من قبل طبيبك. يحذر الدكتور بيري من أن القرحة التي لا تلتئم يمكن أن تظهر على شكل متكتل وجاف ومتقشر ويمكن أن تكون سرطان الخلايا القاعدية. قد تكون القرحة أيضًا مثيرة للحكة وتنزف وتبدو قشرية في المظهر.

شيء يشبه لدغات الحشرات

يوضح الدكتور بيري: "قد تعتقد أنك تعرضت لللدغ، لكن لدغات الحشرات تميل إلى الاختفاء في غضون أسبوعين أو تتلاشى تدريجياً وتصبح أصغر حجمًا. إذا كان هناك شيء لا يختفي ويشبه اللدغة، فقد يكون غير ضار، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الجلد.”