من هي زوجة أحمد سعد؟.. عارضة أزياء شهيرة ودعمتها رضوى الشربيني (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان أحمد سعد، قائمة الأكثر بحثا وتداولا على محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عقد قرانه على علياء بسيوني الزوجة الرابعة له، بعد الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وبدأ الرواد في البحث عن: من هي زوجة أحمد سعد؟ خاصةً عقب مشاركته كواليس من جلسة التصوير التي خضعا لها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط مباركات من نجوم ونجمات الفن، وتحذيرات بطريقة فكاهية من الإعلامية رضوى الشربيني.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، من هي زوجة أحمد سعد، عقب عقد قرانهما.

لفت الثنائي الأنظار بإطلالتهما خلال جلسة التصوير التي خضعا لها، وظهرت العروس بإطلالة هادئة بسيطة، من خلال جيب قصيرة من اللون الأبيض، فضلًا عن سترة دون أكمام باللون الأوف وايت، فيما ارتدى العريس بدلة بيضاء، وبنطالا ورابطة عنق لونهما أسود.

وحرصت العروس علياء بسيوني، على الظهور بإطلالة بسيطة غير متكلفة، بالإضافة للماكياج الترابي، الذي تناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

من هي زوجة أحمد سعد؟

- علياء بسيوني، من مواليد محافظة القاهرة.

- تعيش في منطقة هليوبوليس.

- من مواليد برج الأسد، وولدت عام 1995.

- دخلت علياء بسيوني مجال الأزياء وتعمل في مصر وباريس.

- تمتلك معرض أزياء في أحد أحياء القاهرة الكبرى.

- جمعتها علاقة حب وارتباط بالفنان أحمد سعد، قبل 10 أشهر، وانتشرت الإشاعات التي تفيد بانفصالهما عن بعضهما البعض.

- تعتبر علياء بسيوني، واحدة من الناشطات على السوشيال ميديا، إذ تشارك متابعيها بكل ما هو جديد في حياتها، فضلًا عن روتينها اليومي.

- يبلغ عدد متابعيها على موقع «إنستجرام» نحو 940 متابعا.

- أعلن الفنان أحمد سعد زواجه بها، من خلال مشاركة جلسة التصوير التي خضعا لها عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ قال:«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا».

- تغزل بها الفنان أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية له، لبرنامج «ET بالعربي»، إذ قال إن علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل، فضلًا عن كونها لعبت دور كبير في تنظيم حياته، قائلا: «شكرا لكل الناس اللى باركتلى وفرحتلى، إحساس جميل أشعر به لأول مره، إحساس إن الناس معاك وحابه فرحتك وفرحنالك، ربنا يبارك في زوجتى ويرزقنا الذرية الصالحة».

وصية رضوى الشربيني للفنان أحمد سعد

كانت الإعلامية رضوى الشربيني، من أهم الداعمين لـ علياء بسيوني، إذ هنأتها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، من خلال مشاركة صور من جلسة التصوير التي جمعتها بالفنان أحمد سعد، إذ علقت عليها: «ألف مبروك لأجمل عروس، وخذ بالك يا أحمد منها أحسن»، ممازحة إياه بأنّها تهدّده، ليرد عليها، قائلا: «الحمد لله على نعمة علياء وأشكرك على التهنئة».